DUTIL, Marie-Berthe Tanguay



À Varennes, le 4 mai 2020, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Marie Berthe Dutil (née Tanguay), épouse de feu Ernest Dutil. Elle demeurait autrefois à Saint- Nérée-de-Bellechasse.Compte tenu de la situation actuelle, une liturgie de la parole sera célébrée en toute intimité en présence des enfants et conjoints de la famille auMadame Tanguay sera inhumée par la suite au cimetière de Saint-Nérée-de- Bellechasse. Elle laisse dans le deuil: feu Gérard (Micheline Ringuet), Georges (Ghislaine Morin), Laurette (Michel Viau), Léonard (Micheline Vermette), feu Denise (feu Gérard Morin), Liliane (Jean Claude Doyon), Antonio (Lucie Morrisseau), André (Parise Godbout), Néré (Geneviève Letendre); ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous garderons en mémoire le souvenir d'une femme énergique, généreuse et dotée d'une grande bonté et pour qui ses enfants étaient sa raison de vivre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une pensée positive et des prières à son intention. Madame Tanguay a été confiée à la