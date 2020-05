BISSONNETTE, Gérald



Entouré, en pensées, de tout l'amour de ses proches, au CHUS Fleurimont, le 1er mai 2020 à l'âge de 91 ans et 10 mois est décédé monsieur Gérald Bissonnette originaire de Saint-Malachie, époux de madame Yolande Fournier. Il était le fils de feu John Bissonnette et de feu Florence Duncan. Il demeurait à Windsor (Québec).Il laisse dans le deuil outre son épouse Yolande Fournier, sa fille Dany (Roger), son petit-fils et filleul Cédrik (Karoll-Ann) et sa petite-fille Audrey. Il laisse également dans le deuil son frère Wilfrid, son beau-frère Denis, ses belles-sœurs: Micheline et Pierrette; de même que plusieurs autres parents et amis. Finalement, la famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Fleurimont. Monsieur Bissonnette a été confié pour crémation à la Maison funéraire