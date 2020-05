POULAIN, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 mai 2020, à l'âge de 75, est décédé monsieur Claude Poulain. Né à Chauny en France, le 5 novembre 1944, il était le fils de feu dame Marthe Pinchon et de feu monsieur Léon Poulain. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son amie Ghislaine Gravel; sa soeur Bernadette Guerbé (Michel); ses neveux Marc et Christophe; son filleul Mathieu Trudelle; les enfants de son amie: Steves King (Josée Morissette), Nancy King (Fernand Pépin), Dany King, Joan King (Martin Giguère); les petits-enfants de son amie: Dave, Chloé, Jo-Ann, Sarah-Jane, Nathan, Alex; ainsi que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC La Source Charlesbourg et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Bouchée Généreuse, Site: info@laboucheegenereuse.org, Tél.: 418-648-8588. Les funérailles sont sous la direction de