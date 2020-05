POULIOT, Réal



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Réal Pouliot, époux de dame Simone Landry, fils de feu Paul-Émile Pouliot et de feu Alvine Gendron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Simone; ses enfants: Marc (Carole Moisan), Régis (Gisèle Bégin), Sylvie (André Baril) et Francine (Brian Wright); ses 8 petits- enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Nous avons une pensée spéciale pour Brigitte sa fille et tous les membres des familles Pouliot et Landry qui nous ont déjà quittés. Nous voulons aussi remercier chaleureusement l'équipe médicale du 2e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les soins prodigués tout au long de son hébergement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale, qui par leurs présences et activités rendent à la vie des aînés des moments magiques. 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec QC, G1S 2M4, T. 418 684-2260.