Huit films pour célébrer la fête des Mères

Elles réussissent à nous émouvoir, nous faire rire, nous briser le cœur, nous réconforter et nous inspirer. Pour souligner la fête des Mères, voici sept suggestions de films d’ici et d’ailleurs qui mettent en scène des personnages de mères attachantes et courageuses.

Mommy (2014)

Photo courtoisie

Les relations mère-fils ont toujours été au cœur de l’œuvre de Xavier Dolan. Dans ce drame coup-de-poing récompensé à Cannes, le jeune prodige du cinéma québécois signe un hommage bouleversant à la condition maternelle et à l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant. Anne Dorval y livre une performance mémorable dans la peau d’une veuve monoparentale qui tente du mieux qu’elle peut de s’occuper de son adolescent TDAH impulsif et violent. Rappelons qu’Anne Dorval a aussi incarné une mère aux prises avec un fils ado dans J’ai tué ma mère, premier film de Dolan. Offert sur Club Illico et iTunes.

Le rire de ma mère (2018)

Photo courtoisie

C’est un magnifique portrait de mère que propose ce joli film français sorti discrètement au Québec il y a près de deux ans. Lumineuse, la Québécoise Suzanne Clément y incarne une mère fougueuse et exubérante qui continue de mordre dans la vie même si elle est atteinte d’un cancer incurable. Offert sur Ici Tou.TV et Vimeo.

La fête des Mères (2016)

Photo courtoisie

Contrairement aux autres films de cette liste, l’histoire de cette comédie du regretté Garry Marshall Une jolie femme est campée le jour de la fête des Mères. On y suit les membres de quatre familles qui se préparent à célébrer la fête des Mères. Avertissement : même si la distribution est alléchante (Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson) ce film choral a plutôt mal été accueilli par la critique lors de sa sortie en 2016. Offert sur iTunes.

La blonde de mon père (1998)

Photo courtoisie

Susan Sarandon est émouvante dans ce mélodrame qui raconte l’histoire d’une mère qui, après avoir appris qu’elle était atteinte d’un cancer, décide de se rapprocher de la nouvelle amoureuse de son ex-conjoint afin de bien la préparer à s’occuper de ses enfants quand elle sera partie. Réalisé par Chris Columbus (Maman j’ai raté l’avion), La blonde de mon père met aussi en vedette Julia Roberts et Ed Harris. Offert sur iTunes.

Tout sur ma mère (1999)

Photo courtoisie

Le célèbre cinéaste espagnol Pedro Almodovar s’est inspiré de sa propre mère pour écrire ce film qui a remporté le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1999. Tout sur ma mère relate l’histoire d’une femme qui, après avoir perdu son fils adolescent dans un accident, se lance à la recherche du père de celui-ci qu’elle a quitté 18 ans plus tôt. Soulignons que la mère d’Almodovar est décédée seulement quelques mois après la première du film. Offert sur iTunes.

Mère ! (2017)

Photo courtoisie

Certainement le film le plus singulier et le plus délirant de cette liste, ce thriller horrifique de Darren Aronofsky Le Cygne noir met en scène une jeune femme enceinte qui vivra un véritable cauchemar après que son conjoint a invité un couple d’étranges visiteurs dans leur maison de campagne. À fleur de peau, Jennifer Lawrence est épatante dans la peau de cette future mère qui passe par toute la gamme d’émotions. Offert sur Illico et iTunes.

Café de Flore (2011)

Photo courtoisie

Le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club) a donné à Vanessa Paradis un des plus beaux rôles de sa carrière dans ce drame ambitieux qui relate deux histoires qui se déroulent à des époques différentes. L’actrice et chanteuse française y incarne une jeune mère monoparentale qui lutte au quotidien pour tenter d’offrir une vie normale à son garçon trisomique, dans le Paris de la fin des années 1960. Offert sur Illico et iTunes.

Léolo (1992)

Photo courtoisie

Ginette Reno est magistrale dans ce film que le regretté cinéaste Jean-Claude Lauzon (Un zoo la nuit) a écrit en hommage à sa mère. Dans un de ses meilleurs rôles à l’écran, la célèbre chanteuse et actrice incarne la mère de Léo Lauzon, un jeune garçon issu d’une famille dysfonctionnelle vivant dans un quartier populaire de Montréal. Offert sur Illico (Éléphant) et iTunes.