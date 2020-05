«Invasion» déjouée au Venezuela: trois arrestations de plus

Trois «mercenaires» ont été arrêtés samedi dans l’enquête sur l’«invasion» déjouée au Venezuela, a annoncé le président Nicolas Maduro, portant le total à 34.

«Nous avons capturé trois mercenaires de plus aujourd’hui (...) Nous les cherchons avec minutie et nous allons tous les capturer», a affirmé M. Maduro lors d’une allocution télévisée.

Cette «invasion» manquée, que le dirigeant vénézuélien a comparée à celle de la Baie des cochons à Cuba en 1961, avait consisté en un débarquement d’hommes les 3 et 4 mai à Macuto, à moins d’une heure de route de Caracas sur la côte caraïbe.

Deux anciens soldats américains, Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, sont incarcérés, inculpés pour «terrorisme, conspiration, trafic d’armes de guerre et association» de malfaiteurs, et risquent 30 ans de prison.

Les autres mis en cause dans cette affaire sont vénézuéliens.

D’après le gouvernement de M. Maduro, le plan était d’enlever le chef de l’État pour permettre l’arrivée au pouvoir de son opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par les États-Unis et de nombreux autres pays.

M. Maduro a réitéré qu’il considérait le président américain Donald Trump comme «commandant en chef de l’opération», et M. Guaido comme complice.