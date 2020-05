La «frappe-papillon» d’Ovechkin

Le Russe Alexander Ovechkin est sans l’ombre d’un doute l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du hockey et la recette de son succès ne tient pas seulement que dans la puissance de son tir ou dans son sens du but.

Selon ce qu’en disent certains gardiens de la LNH, les frappes du capitaine des Capitals sont complètement imprévisibles.

Son coéquipier Braden Holtby, qui reçoit souvent ses tirs à l’entraînement, a expliqué que la rondelle «ne va pas où elle est supposée aller», dans une vidéoconférence organisée par la LNH plus tôt cette semaine.

«C’est comme un lanceur, au baseball, qui envoie des balles-papillon à 95 milles à l’heure», a ajouté le gardien des «Caps».

Son homologue des Penguins Matt Murray, qui participait aussi à la vidéoconférence, a abondé dans le même sens, indiquant que cela avait sans doute à voir avec la courbe de la palette du bâton qu’utilise Ovechkin.

«Parfois la rondelle redescend d’un pied ou un pied et demi (dans sa trajectoire), a-t-il souligné. Parfois elle vacille en plein vol, parfois elle part à la hauteur du gant et finit du côté du bloqueur, vers le bas. Le mouvement qu’il a dans ses tirs est fou. Et la puissance aussi.»

Le «Great 8» compte maintenant 706 buts dans la LNH et à 34 ans, en avait 48 en 68 matchs avant que la saison 2019-2020 ne soit interrompue par la pandémie de coronavirus. Si tout va bien, il atteindra sans doute les 800 buts et il battra le record historique de 894 buts de Wayne Gretzky.

Profitons de son excellence pendant qu’il est encore là!