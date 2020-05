Le Dédé qu’on a aimé

Ça fait vingt ans qu’il est parti, trop vite, laissant derrière lui des admirateurs bouleversés et un répertoire musical dont la richesse poétique a fait de André « Dédé » Fortin un monument de la chanson québécoise. Pour lui rendre un autre hommage hautement mérité, chaque membre de l’équipe des Arts et spectacles du Journal a choisi une chanson coup de cœur des Colocs.

Julie de l’album Les Colocs – 1993

Marc-André Lemieux | Plus de 25 ans après sa sortie, le premier grand succès des Colocs est toujours aussi irrésistible et ses paroles n’ont jamais quitté notre subconscient collectif. « Teindu ? Teindu quoi ? » Réalisé par André Fortin et Pierre Lanthier, son vidéoclip en animation image par image demeure un petit chef-d’œuvre. Il montre à quel point Dédé était un artiste complet. Pas étonnant qu’il ait permis au groupe de remporter quatre prix au Gala de l’ADISQ en 1993.

Juste une p’tite nuitte de l’album Les Colocs – 1993

Bruno Lapointe | Voilà un récit déchirant, mais dont la musique commande de taper du pied et dodeliner de la tête. Plus de 25 ans après sa sortie, ce titre frappe encore avec autant d’aplomb, sinon plus. Après tout, une phrase comme « J’m’ennuie d’tes yeux, t’ennuies-tu des miens ? » résonne encore davantage en ces temps de confinement, non ?

Dehors novembre de l’album du même nom – 1998

Yves Leclerc | Dernier titre de Dehors novembre, testament musical des Colocs, il s’ouvre avec une transe hypnotique et une ambiance psychédélique. Chanson sombre, chanson grandiose, Dehors novembre est un incontournable qui était toujours livré avec beaucoup d’émotion et de puissance sur les planches. Une triste et belle fin.

Tassez vous de d’là de l’album Dehors novembre – 1998

Sandra Godin | « Balma balma sama wadji khadja lama yonwi » : même si vous ne le récitez pas à la syllabe près, qui ne connaît pas ce refrain culte de la musique québécoise ? Ce texte poignant révèle toute la détresse et la culpabilité d’un homme envers cet ami au « cœur mal amanché » à qui il aimerait venir en aide avant qu’il ne soit trop tard. Des images évocatrices qui nous vont droit au cœur.

Tellement longtemps de l’album Dehors novembre – 1998

Cédric Bélanger | Tout a été dit sur les messages de désespoir que Dédé a si bien associés à des mélodies entraînantes. Ici, le résultat était à la fois beau et violent. Avec le recul, réentendre Dédé chanter « J’peux pas faire semblant, ça m’crisse le cafard, c’est vide en dedans, c’est sale en dehors » donne le frisson.

Pissiômoins de l’album Dehors novembre – 1998

Maxime Demers | Cette chanson met en valeur toute la force et l’originalité de l’écriture de Dédé Fortin : un texte à la fois sombre, engagé et poétique livré sur une musique de party aux sonorités reggae. « Je ris au nez des vendeurs d’ordre, des exploiteurs endimanchés, distributeurs de cochonneries et de bonheurs préfabriqués », y chante Dédé. Des paroles qui résonnent encore très fort aujourd’hui.

Le répondeur de l’album Dehors novembre – 1998

Raphaël Gendron-Martin | « La vie c’est court, mais c’est long des p’tits bouts ». Deux ans avant de s’enlever la vie, Dédé avait écrit cette superbe chanson, mais ô combien déprimante. En s’attardant aux paroles, on comprend maintenant un peu mieux toute la tourmente et la solitude qui rongeaient l’auteur-compositeur.