Les annulations de croisières privent la province de 600 M$

L’industrie des croisières au Québec est victime de la pandémie. Environ 60 % des escales sont déjà annulées. Jusqu’à présent, ce sont des retombées économiques de 600 M$ qui n’aboutiront pas dans les poches des Québécois.

Cette semaine, les entreprises ayant des navires qui accostent à travers la province ont multiplié les annulations. Mercredi, Holland America a mis sur pause ses activités, notamment pour le Canada et l’Europe. Ses compagnies sœurs Princess Cruises et Seabourn ont également emboîté le pas.

La Norwegian Cruise Line, qui a même récemment émis des doutes sur sa survie, a dû dénicher plus de 2 milliards $ pour maintenir ses activités. En avril, la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) avait aussi annulé sa saison des croisières entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine.

Le directeur général de l’Association des croisières du Saint-Laurent, René Trépanier, reconnaît que la cuvée estivale 2020 sera lourdement impactée et qu’il sera probablement difficile de relancer l’industrie touristique. Une situation qu’il qualifie de « dramatique » pour certaines régions.

« C’est une déception. Cette année, on s’attendait à générer des retombées économiques pour la province de 1 milliard $ avec les croisières. En date d’aujourd’hui, on parle de 600 M$ de pertes. On prévoyait 500 000 jours-passagers », indique au Journal M. Trépanier.

Source de revenus

L’industrie des croisières, qui avait le vent dans les voiles ici, est une source de revenus pour les restaurants, les hôtels, les commerçants et les ports. En plus des dépenses des visiteurs, chaque compagnie débourse des sommes colossales pour accoster et obtenir de la marchandise et de l’essence.

« Cela fait 15 ans que cette industrie est en croissance. Nous avons enregistré des hausses de plus de 10 % par an », avance M. Trépanier, espérant voir tout de même des navires à l’automne.

Le DG concède aussi que l’image des croisières a été malmenée, au cours des dernières semaines, en raison des éclosions du virus sur des bateaux.

Au Port de Québec, le PDG, Mario Girard, affirme qu’il ne serait pas surpris que l’ensemble des compagnies de croisières annulent leurs voyages. Cette année, l’organisation chiffrait à 106 M$ les retombées économiques prévues, dont 33 M$ qui devaient être dépensés dans des commerces.

« Je suis zéro surpris. Honnêtement, je ne vois pas comment nous aurions pu accueillir ces navires avec la pandémie. Je pense qu’il n’y aura pas de croisières cette année », note M. Girard.

« L’industrie touristique est très durement touchée. Il faut oublier la saison 2020 et se tourner vers 2021, en espérant qu’on ait trouvé différentes solutions », poursuit-il.

Tant à Québec qu’à Montréal

Le Port de Québec espérait accueillir cette année aux alentours de 250 000 passagers et membres d’équipage. Actuellement, 88 visites de navires ont été annulées pour un total de 126 500 personnes.

Du côté du Port de Montréal, sur le site de l’organisation, entre le 11 mai et le 28 octobre, 58 des 78 croisières prévues ont été annulées. Une saison normale entraîne environ 30 M$ de retombées économiques pour l’industrie touristique de Montréal.

« Présentement, avec le fait que les navires de croisières ne peuvent pas venir au Canada jusqu’au 1er juillet et les annulations annoncées récemment par certaines compagnies de croisières, cela représente environ 61 000 passagers internationaux qui étaient prévus et qui ne viendront pas (sur un total de 97 000 pour 2020) », indique Mélanie Nadeau, directrice des communications, à l’Administration portuaire de Montréal.

INDUSTRIE DES CROISIÈRES AU QUÉBEC EN 2020

600 M$ en retombées économiques de perdus

en retombées économiques de perdus 60 % des escales déjà annulées

des escales déjà annulées 300 000 jours-passagers de perdus

Source : Association des croisières du Saint-Laurent