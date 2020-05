Pascal Dupuis s'implique avec les Cataractes

L’ancien hockeyeur Pascal Dupuis est de retour dans l’organisation des Cataractes de Shawinigan, non seulement comme actionnaire, mais aussi dans l’état-major de l’équipe.

Tel que confirmé samedi par les Cataractes, par voie de communiqué, Dupuis secondera le directeur général, Martin Mondou, et le directeur général adjoint et recruteur-chef, Mario Carrière.

«Il apporte son vécu et de la crédibilité à notre équipe, a indiqué Mondou. C’est une personne cérébrale qui peut énormément nous aider. En plus, c’est un modèle exemplaire pour nos joueurs. Son éthique de travail exceptionnelle lui a permis d’avoir une magnifique carrière et je suis convaincu que ça lui servira dans son nouveau rôle avec nous.»

Il s’agit pour Dupuis d’un retour au sein de la famille des Cataractes après un passage remarquable en tant que joueur, de 1998 à 2000. Le 4 février 2017, il était d’ailleurs devenu le 11e immortel de la franchise alors que son numéro 16 a été accroché dans les hauteurs du Centre Gervais Auto.