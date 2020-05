Quatre décennies de Jason Voorhees

Plus meurtrier que Michael Myers ou Freddy Krueger. Plus lucratif aussi. Il y a 40 ans, Hollywood donnait naissance à une nouvelle icône de l’horreur : Jason Voorhees.

Son nom est entré dans la légende. Son look aussi : le masque de hockey que Jason Voorhees porte pour dissimuler son visage difforme – puis putréfié – est devenu un symbole de l’épouvante, presque autant que du sport.

Certes, Jason Voorhees n’apparaissant pas réellement dans le tout premier chapitre de la saga lancée en mai 1980. Mais c’est tout de même sa noyade présumée, alors qu’il était confié aux bons soins des moniteurs du camp Crystal Lake, qui a poussé sa mère dans un élan meurtrier. Alors déjà, son prénom était synonyme de terreur. Et on n’avait encore rien vu...

La prémisse de départ aurait pourtant difficilement pu être plus simple : les employés d’un camp de vacances sont tués un à un par une figure mystérieuse tapie dans l’ombre.

Mais c’est probablement ce qui a permis à Friday the 13th d’entrer dans la légende, et ce, en dépit des critiques négatives, engendrant 11 chapitres supplémentaires lancés sporadiquement au cours des décennies suivantes. Car la terreur y était simple, donc plus réelle, pure et viscérale.

Marque indélébile

Figure emblématique du slasher, ce sous-genre où un meurtrier sadique traque ses victimes pour les décimer à l’aide d’un objet tranchant, Friday the 13th a ainsi contribué à son essor au même titre que l’a fait le Halloween de John Carpenter. Bien que les deux sagas présentent plusieurs similitudes, Jason Voorhees et Michael Myers ont chacun laissé leur trace bien distincte dans le monde de l’épouvante.

Au fil des ans, Jason Voorhees est quant à lui demeuré infatigable. Mais l’intrigue de la série, elle, s’est essoufflée en prenant des détours (et pas nécessairement les plus heureux) passant notamment par New York pour aboutir dans l’espace – rien de moins – avec Jason X. Le tueur masqué est finalement revenu sur terre en 2003 pour Freddy vs Jason, où l’univers de Friday the 13th s’est frotté à celui d’A Nightmare on Elm Street.

Bref, la qualité n’a pas forcément toujours été au rendez-vous. Mais les fans, eux, n’ont jamais failli à démontrer leur soutien, permettant à la franchise d’encaisser des recettes totales estimées à plus de 650 millions de dollars canadiens au box-office mondial.

Futur incertain

L’héritage légué par Jason Voorhees demeure donc aujourd’hui encore vivant, et ce, même s’il est absent de nos écrans depuis 2009. La raison de sa dormance ? Une dispute concernant les droits d’auteur du personnage se livre depuis quelques années devant les tribunaux américains, le cinéaste Sean S. Cunningham espérant les récupérer des mains du scénariste Victor Miller.

Son but : permettre au meurtrier de reprendre la route vers Crystal Lake... mais sur petit écran. Avec Scream ayant reçu le même traitement il y a quelques années et l’arrivée prochaine d’une télésérie inspirée de la saga Child’s Play, tous les espoirs sont désormais permis.

Différents chapitres de la série Friday the 13th sont disponibles pour les abonnés de la chaîne Cinépop. Ils peuvent également être visionnés sur demande par le biais d’iTunes ou encore de la plateforme d’écoute en continu Shudder.

Friday the 13th en 13 points

Si pour plusieurs le masque de hockey est l’indétrônable symbole de la série, il n’a toutefois fait son apparition qu’au troisième chapitre. Le plan initial était de vêtir Jason Voorhess d’un masque d’arbitre de baseball, mais l’équipe a finalement penché pour celui de hockeyeur puisqu’il couvrait son visage en entier, réduisant ainsi considérablement le temps de maquillage nécessaire. Le look de Jason dans le deuxième volet de la série (un simple sac de jute couvrant sa tête) se voulait un hommage au classique de l’épouvante The Town that Dreaded Sundown. Le nom de Jason Voorhees à lui seul suffit à faire frissonner des légions de cinéphiles. Pourtant, le célèbre croque-mitaine devait initialement s’appeler Josh Voorhees. La raison de ce changement ? Le scénariste Victor Miller trouvait que Jason avait une sonorité plus austère et, ultimement, plus menaçante. Le camp où a été tourné le premier film de la franchise Friday the 13th est encore aujourd’hui opérationnel. Chaque année, des fans d’épouvante mettent le cap sur Hardwick, dans le New Jersey, pour visiter le camp No-Be-Bo-Sco et, évidemment, sa boutique de souvenirs à l’effigie de leur héros préféré. Friday the 13th est devenu un des titres les plus évocateurs dans le monde de l’horreur. Le premier chapitre devait pourtant s’intituler A Long Night At Camp Blood. C’est dans le premier Friday the 13th, en 1980, que Kevin Bacon a fait sa toute première apparition sur grand écran. Jason Voorhees a aussi été la vedette d’une quinzaine de bandes dessinées au fil des ans. Dans ces pages, les aventures du tueur l’ont mené jusqu’à se mesurer, notamment, à Leatherface, infâme meurtrier de la série Texas Chainsaw Massacre. Un total de neuf acteurs ont prêté leurs traits au personnage de Jason Voorhees au fil des ans. De ce nombre, Kane Hodder est le seul à l’avoir fait plus d’une fois, enfilant le masque à quatre reprises. La franchise Friday the 13th compte au total environ 200 meurtres, la grande majorité d’entre eux perpétrés par Jason. Le chapitre le plus meurtrier ? Jason X, où pas moins de 23 victimes décèdent aux mains de Jason Voorhees. En plus du cinéma et des bandes dessinées, Jason Voorhees est également apparu dans divers jeux vidéo depuis les années 1980. Il a récemment été ajouté à l’écurie Mortal Kombat, avant d’avoir droit à un jeu entier lui étant dédié, Friday the 13th : The Game, en 2017. Le plan de départ était de produire une série d’anthologie avec des chapitres indépendants les uns des autres, mais tous se déroulant le vendredi 13. D’abord écartée, l’idée a ensuite été recyclée pour une télésérie du même titre, à la fin des années 1980, où le tueur masqué brillait par son absence. L’actrice Adrienne King a beau avoir quitté le showbusiness après avoir tenu la vedette des deux premiers chapitres de Friday the 13th, elle n’a pas pour autant tourné le dos à cet univers. Elle a depuis lancé une collection de vins inspirée de la saga, les fans pouvant encore aujourd’hui se procurer ses sauvignons, ses chardonnays, ses syrahs et ses autres merlots par le biais de son site web. Après avoir affronté Freddy Krueger en 2003, Jason devait se mesurer à Ash Williams, héros de la série Evil Dead, dans un nouveau film. L’interprète de ce dernier est celui qui a fait avorter le projet au terme de « différends artistiques » avec le studio.