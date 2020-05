Tous les cas de COVID guéris dans une résidence de la Mauricie

Les 32 résidents des Jardins La Tourelle, à Louiseville, qui ont testés positifs à la COVID-19 depuis le début du mois d’avril sont aujourd’hui complètement rétablis. Il en va de même pour 17 employés de l’établissement.

La dernière personne infectée a passé son troisième test négatif vendredi.

«On est soulagé, c'est vraiment une bonne nouvelle! Tout le monde est rétabli, on peut enfin dire qu'on est passé au travers», affirme Jessica Lambert Fandal, Directrice des communications pour la résidence.

Bertrand Bourgeois, un résident de 55 ans, a contracté le coronavirus à la fin mars. Mais depuis 3 semaines, il a passé ses tests négatifs et ne ressent plus aucun symptôme, une situation encourageante selon lui.

«Tout le monde est guéri sur le premier et sur le deuxième étage, on est vraiment content (...) Je vais mieux aussi aujourd'hui, mais quand j'étais malade, j'ai eu peur de mourir! Le pire est derrière nous», explique Bertrand Bourgeois.

Pas le même scénario partout

Toutefois, la situation n'est pas la même partout. L’unité prothétique de la Villa de Louiseville compte maintenant 14 cas et la résidence Michelle et Daniel a pour sa part 4 personnes infectées.

La municipalité de Louiseville s'attendait à voir d'autres éclosions. Le maire Yvon Deshaies est réaliste. Il comprend que la situation allait arriver un jour dans sa municipalité, mais il se désole tout de même que des aînés partent aussi abruptement.

«C'est sûr qu'on allait avoir des cas, c'est une crise mondiale! On n'est pas différent ici à Louiseville qu'ailleurs. C'est dommage de voir ça! On m'a dit que le personnel prend soin des résidents et qu'ils sont très bien traités. Je souhaite le meilleur pour tous ces gens-là», raconter Yvon Deshaies.

À Trois-Rivières, 6 résidences privées sont aussi touchées avec 92 personnes qui ont testés positif à la COVID-19.

Le dernier bilan pour la Mauricie et le Centre-du-Québec montre une augmentation de 29 cas samedi, ce qui porte le total à 1545.

Une personne de plus est décédée dans les dernières heures, pour un total de 120 dans la région depuis le début de la crise.