Un hommage bien sanglant

Il fallait du cran pour s’attaquer au cultissime Rabid du cinéaste David Cronenberg. Ça tombe bien, car les sœurs Soska n’en manquent pas. Loin de là.

Les fans des sœurs Soka (Jen et Sylvia, pour les intimes) savent très bien que les cinéastes canadiennes ne font pas dans la dentelle. Loin de là. Elles l’ont prouvé de belle manière en débarquant en trombe dans le milieu de l’épouvante avec leur première offrande, Dead Hooker in a Trunk. Depuis, elles ont maintenu le cap, que ce soit avec leur excellent American Mary, ou encore le jeu télévisé Hellevator, délicieusement tordu, qu’elles ont piloté en duo. Les sentiers battus ? Très peu pour les jumelles de Vancouver.

Il fallait donc s’y attendre. Oui, elles allaient redonner une nouvelle vie à Rabid. Mais dans leurs propres termes.

Elles ont ainsi fait table rase, distillant l’intrigue de 1977 pour n’en garder que l’essentiel. Elles mettent donc aujourd’hui en scène une jeune femme qui, après avoir été horriblement défigurée dans un accident de la route, se tourne vers des interventions chirurgicales expérimentales promettant de lui offrir un nouveau minois impeccable.

Mais ce n’est pas que son apparence physique qui s’en trouve transformée, notre héroïne ne tardant pas à développer de nouvelles pulsions cannibales.

Féminin et féministe

C’est avec un plaisir évident qu’on retrouve la prémisse de Cronenberg, actualisée, mais surtout passée à travers le filtre féminin – et féministe – des sœurs Soska. Et ça marche. Très bien, même. Et, par moments, davantage que l’œuvre originale, n’en déplaise aux puristes.

On reconnaît leur singularité aussi définie qu’assumée qu’à l’époque de leur très, très convaincant American Mary. On sent toutefois une certaine volonté d’offrir un Rabid plus convenu que ce à quoi elles nous ont accoutumés, possiblement pour coller davantage à l’univers de Cronenberg.

Rabid ★★★ ½

Un film de Jen et Sylvia Soska

Avec Laura Vandervoort, Benjamin Hollingsworth et Stephen McHattie.