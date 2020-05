Le pinot noir n’est pas seulement l’apanage de la Bourgogne. Certaines régions du monde en produisent d’excellents. C’est le cas de la Willamette Valley en Oregon.

Élaboré par Laurent Montalieu, un Français établi en Oregon depuis plus de 30 ans, ce pinot noir surprend par son équilibre entre la matière riche et sa finesse. Un nez élégant qui «pinotte» d’entrée de jeu. Des notes de cerise, de fruits rouges et d’épices douces. La bouche suit avec une texture soyeuse, presque veloutée, des tanins fins et une assez longue finale savoureuse. Un pinot de haut niveau qui vaut bien des bourgognes qui se vendent facilement le double du prix. Un petit passage en carafe (15-20 minutes) lui permettra de se dégourdir et de mieux se livrer dans le verre. Servir frais (15 °C). Parfait avec le poulet rôti ou les côtelettes de porc.

Domaine Loubejac, Pinot Noir 2017, Willamette Valley, États-Unis

26,20$ - Code SAQ 12875533 – 2 g/L – 13%

★★★ ½ $$ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel