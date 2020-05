Une réunion du crime organisé en pleine pandémie finit avec 30 000$ d’amende

VAUDREUIL-DORION – Des membres du crime organisé – proches des Hells Angels – ont fait l’erreur de tenir une réunion dans un restaurant de Vaudreuil-Dorion en pleine crise de la COVID-19.

Les nombreux véhicules devant le restaurant ont attiré l’attention de policiers de la Sûreté du Québec (SQ), qui leur ont remis un total de 19 constats d’infraction de 1546$ chacun.

Dans la soirée du 24 avril, les policiers ont joué les trouble-fêtes lors d’une rencontre à laquelle prenaient part des membres influents du crime organisé de l’ouest de la Montérégie.

Selon nos informations, près d’une vingtaine de personnes se trouvaient à l’intérieur du restaurant italien Trattoria Lanni, sur la rue Saint-Charles.

Parmi eux, on retrouvait notamment des individus gravitant dans l’entourage des Hells Angels qui auraient beaucoup d’influence au niveau du trafic de stupéfiants dans cette région.

Puisque cette réunion à huis clos se voulait un rassemblement illégal en vertu des mesures mises de l’avant par la santé publique, les forces de l’ordre ont donné ce soir-là près d’une vingtaine de constats d’infraction totalisant tout près de 30 000$.

La SQ a confirmé ces informations à l'Agence QMI.

Aucune arrestation n’a cependant été effectuée lors de l’intervention.

Le restaurateur nie tout

Joint au téléphone, le propriétaire du restaurant Trattoria Lanni accuse la police d’avoir menti et indique que le commerce qu’il gère n’a «jamais» accueilli de réunion de membres du crime organisé.

«C’est complètement faux», a tonné Alberto Lanni.

M. Lanni affirme plutôt que toutes les mesures sont prises à l’intérieur du restaurant pour que les mesures de distanciation physique soient respectées au sein du personnel.

«Les gens commandent, viennent chercher leur nourriture, paient et quittent les lieux. Avec la pandémie, on fait juste notre possible pour survivre», a-t-il insisté.

«On est en affaires depuis 1960 et on n’a jamais eu de problème avec la loi. On a reçu du monde comme Ginette Reno, Lucien Bouchard et René Lévesque, mais pas de gens du crime organisé», a-t-il ajouté.

Alberto Lanni assure que tout le personnel du restaurant contribue positivement au sein de la communauté depuis le début de la crise et déplore que «les médias tentent de salir le restaurant».

«Chaque semaine, on offre des centaines de repas à des gens dans le besoin. Des familles avec un père et une mère qui ont perdu leur emploi, on les aide, on leur donne à manger», a-t-il dit.