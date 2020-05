Volleyball universitaire: le Rouge et Or pige en France

Pour sa première saison à la barre du Rouge et Or de l’Université Laval, Gino Brousseau pourra compter sur le fils d’un ancien adversaire dans la Ligue A française de volleyball.

Joueur professionnel en France de 1990 à 2003 sauf de 1994 à 1997, période au cours de laquelle il a évolué au Japon, Brousseau a croisé le fer avec Marc Schalk qui a pris sa retraite en 2012 au terme de 40 sélections au sein de l’équipe de France.

Attaquant-réceptionneur comme son père, Matteo Schalk évoluait dans la structure du club de Cannes et son talent lui valait de s’entraîner avec les pros une fois par semaine.

« À 6 pi 5 po, il possède un beau potentiel et un bel avenir, a mentionné Brousseau. Il vivra une transition à sa première saison, mais je crois qu’il peut nous aider dès le départ. C’est un bon joueur technique. »

Mission

Récemment accepté à Laval en design graphique, Schalk fera ses débuts à l’automne si les frontières ouvrent d’ici là. Il a grandi dans un environnement de volleyball. En plus de son père, sa mère (Virginie Roure) a aussi évolué dans les rangs professionnels avec le club de Cannes.

Après des tentatives qui ne se sont pas concrétisées du côté de la NCAA, le paternel s’est tourné vers Brousseau et le Canada afin que son fils puisse marier volleyball de haut niveau et études. Le pilote de Laval a vu des bandes vidéo du jeune homme, mais il a aussi confié une mission à son ami et entraîneur-chef des Titans de Limoilou Rock Picard. Pendant la période des Fêtes, les Titans ont fait une tournée en France et Schalk s’est entraîné avec les protégés de Picard.

« Rock est un gars en qui je peux avoir confiance et il a eu de bons mots pour Matteo, a raconté Brousseau. Ça confirmait mon choix. François Bilodeau nous a aussi aidés dans son recrutement. François a remporté le Championnat de France avec son père en 2005. Son père voulait qu’il étudie au Canada et c’est rassurant pour lui de savoir que des gens qu’il connaît seront là pour son fils. »

Schalk retrouvera son compatriote Thibaut Saccomano à Laval. Quant au Suisse Sébastien Traimond, il ne sera pas de retour.

Brousseau a aussi pigé chez les Titans où il a mis la main sur l’attaquant-réceptionneur James Chrétien qui a été élu sur l’équipe d’étoiles du championnat provincial. « Il a pris confiance et il a explosé cette année. Il va nous procurer de la profondeur. »