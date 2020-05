7 films que nous ne reverrons plus de la même façon

Auto-isolement, virus mortel, confinement extrême... Plusieurs de ces sujets qui font tristement partie de notre quotidien depuis le début de la pandémie de COVID-19 avaient déjà été abordés d’une façon ou d’une autre au cinéma. Voici sept films que nous ne pourrons pas revoir de la même façon après avoir traversé cette crise.

La chambre forte (2002)

Ce thriller étouffant de David Fincher (Fight Club, Le réseau social) met en scène une mère et sa fille qui s’enferment dans une pièce de sûreté pour fuir des cambrioleurs qui se sont introduits dans leur maison pour retrouver un bon montant d’argent. Seul problème : c’est justement dans cette pièce que l’argent a été dissimulé. Jodie Foster livre une performance intense dans le personnage de la mère, et on reconnaîtra une jeune Kristen Stewart – alors âgée de 10 ans – dans le rôle de sa fille.

Shining : l’enfant lumière (1980)

Un vieil hôtel perdu au milieu des montagnes Rocheuses, un écrivain qui devient fou à force d’être isolé seul avec sa famille, un enfant doté d’un don de médium... Quarante ans après sa sortie en salle, ce chef-d’œuvre réalisé par le maître Stanley Kubrick (d’après un roman de Stephen King) est encore aujourd’hui une référence en matière de cinéma d’horreur. Et un film toujours aussi effrayant à revoir.

Room : le monde de Jack (2015)

Le jeune acteur canadien Jacob Tremblay a été révélé dans ce drame poignant qui relate l’histoire (vraie) d’un jeune garçon qui a vécu les cinq premières années de sa vie enfermé dans une petite pièce avec sa mère (Brie Larson), qui est séquestrée par un homme qui l’a violée. Larson a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour cette performance.

Seul au monde (2000)

Après deux mois de confinement, vous commencez à souffrir de solitude ? Mettez-vous à place du héros de ce film de Robert Zemeckis (Retour vers le futur), qui a passé quatre ans sur une île déserte après avoir survécu miraculeusement à l’écrasement d’un avion de sa compagnie FedEx, au milieu de l’océan Pacifique. Tom Hanks a dû perdre 40 livres et ne pas couper sa barbe et ses cheveux pendant plusieurs mois pour jouer ce rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars.

Seul sur Mars (2015)

Sorte de version martienne de Seul au monde, ce film de science-fiction de Ridley Scott (Alien) relate les péripéties d’un astronaute (Matt Damon) qui a été abandonné involontairement sur Mars à la suite d’une mission qui a mal tourné. Botaniste de formation, il tentera de survivre seul sur la planète rouge en faisant pousser des pommes de terre en utilisant des excréments humains comme fertilisant...

Je suis une légende (2007)

Après qu’un terrible virus eut dévasté la race humaine, un scientifique (joué par Will Smith) erre dans les rues désertes de New York seul avec son chien en espérant pouvoir fabriquer un vaccin à partir de son sang immunisé. Difficile de ne pas regarder ce thriller post-apocalyptique de Francis Lawrence (adapté d’un roman de Richard Matheson) sans établir quelques parallèles avec la pandémie actuelle.

Contagion (2011)

Les films de virus (incluant ceux de zombies) ont trouvé un nouveau sens depuis le début de la crise du coronavirus. Mais aucun d’entre eux n’apparaît aussi prophétique que ce drame de Steven Soderbergh (L’Inconnu de Las Vegas), qui suit différents médecins et épidémiologistes qui tentent de freiner les ravages d’un nouveau virus sans traitement qui se propage rapidement partout à travers le monde. Le scénario du film s’inspire des épidémies de SRAS (en 2003) et de H1N1 (en 2009), mais les similitudes avec la situation actuelle se révèlent troublantes.

