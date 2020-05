Anik Jean: heureuse derrière la caméra

Le cinéma a toujours joué un rôle important dans l’œuvre musicale d’Anik Jean. Même au début de sa carrière, la chanteuse faisait souvent appel à des cinéastes de renom – dont Francis Leclerc et Robin Aubert – pour mettre en scène les vidéoclips de ses chansons. Il n’est donc pas surprenant de la voir aujourd’hui se tourner de plus en plus vers la réalisation de films.

En entrevue au Journal à l’occasion de la sortie en vidéo sur demande de son film musical Lost Soul, Anik Jean n’a pas caché que le travail derrière la caméra la passionne de plus en plus. D’ailleurs, depuis qu’elle a tourné Lost Soul, il y a quatre ans, la musicienne et cinéaste a signé la musique du film Bon Cop, Bad Cop 2 et a réalisé deux courts métrages (La porte et Sois sage) qui se sont promenés dans quelques festivals à travers le monde.

« Quand je faisais des vidéoclips pour mes chansons, je préférais tourner des genres de courts métrages plutôt que des vidéos où on me voyait chanter sur scène », indique Anik Jean, jointe cette semaine en Gaspésie où elle est confinée depuis le début de la pandémie avec son conjoint Patrick Huard et leur fils Nathan.

« Aujourd’hui, je m’aperçois que j’aime beaucoup plus œuvrer derrière la caméra que devant. J’aime rester en arrière et voir une histoire que j’ai écrite se développer sous mes yeux. En ce moment, je suis en train d’écrire la musique de la série Escouade 99 (la version québécoise de Brooklyn Nine-Nine) et je me pète un gros trip. C’est vraiment le fun. C’est une comédie très rythmée. C’est très différent de la musique que j’ai écrite pour Bon Cop, Bad Cop 2. »

Détresse féminine

Inspiré d’un album du même titre qu’Anik Jean a fait paraître en 2015, Lost Soul raconte l’histoire d’une jeune mère de famille qui décide de quitter son mari et leur fils pour aller vivre seule en forêt. La musicienne et cinéaste a coréalisé le film avec Jean-François Bergeron. Elle a aussi présenté l’œuvre sur scène dans des projections-concerts qui alliaient cinéma et performances live.

« Après la première du film, il y a des gens qui sont venus me voir pour me demander si ça allait bien dans mon couple », raconte-t-elle en riant.

« Pendant des générations, on a eu l’image de la mère qui reste à la maison pour s’occuper des enfants. Je me suis dit : et si c’était une mère qui abandonnait le père et les enfants ? C’est souvent les hommes qui sont des trous de cul, mais les femmes aussi peuvent avoir envie d’aller voir ailleurs. Je voulais montrer la détresse du côté féminin. Et il semble que beaucoup de femmes se sont reconnues dans ce personnage. Après la première, j’ai reçu des témoignages de femmes qui m’ont dit que le film les avait fait pleurer et vivre des émotions. Certaines d’entre elles m’ont dit qu’elles s’étaient déjà senties comme ça pendant quelques jours. »

En plus d’écrire la musique de la série Escouade 99 (qui a été réalisée par Patrick Huard), Anik Jean planche sur un premier projet de long métrage à titre de réalisatrice qu’elle aimerait tourner à l’été 2021.

« Le film s’intitule Les hommes de ma mère et il a été scénarisé par la romancière Maryse Latendresse, souligne Anik Jean. On partage le même agent, elle et moi. Et après la première de Lost Soul, elle lui a dit qu’elle aimerait que je réalise le film. Ça fait déjà un an et demi qu’on travaille ensemble là-dessus. Mon équipe est formée. J’ai des acteurs qui ont été confirmés, dont Mylène Mackay. On pense qu’on pourrait tourner le film à l’été 2021, mais ça va dépendre de ce qui va se passer avec la COVID-19, évidemment. Tout le monde doit s’ajuster à ce qui se passe en ce moment. C’est capoté. »

Le film musical Lost Soul est disponible en ligne sur iTunes et AppleTV.