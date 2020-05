Confinement: un «covidiot» verbalisé 14 fois par la police

BRUXELLES - Un Bruxellois a été verbalisé à 14 reprises pour non-respect des consignes de confinement en l’espace de deux semaines.

L’homme répondant aux initiales E. B. a été contrôlé 14 fois par la police qui a présenté les procès-verbaux devant le tribunal, a rapporté samedi le journal «Sud Info».

Les PV ont été établis pour bris des règles sanitaires et non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociale pour cause de pandémie de COVID-19.

Le «covidiot» encourt une peine de trois mois de prison et environ 150 $ d’amende.