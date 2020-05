Convalescence compliquée pour Mark Stone

Même si le chemin de la guérison a été plus long que prévu, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Mark Stone a affirmé qu’il sera prêt à reprendre l’action lorsque ce sera possible de le faire, samedi.

Disputant son dernier match cette saison contre les Oilers d’Edmonton le 26 février, Stone devait initialement rater quatre semaines en raison d’une blessure au bas du corps. Sa convalescence a finalement nécessité 10 semaines de repos.

«Je ne sais pas exactement quel jour je me suis blessé, mais ça fait presque 10 semaines maintenant, a-t-il révélé au site officiel de son club. C’est fou comment les choses peuvent tourner, mais je suis excité d’être en santé et de [bientôt] me sentir à 100 %.»

Puisque la campagne de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19, Stone devra malgré tout attendre avant de pouvoir disputer des matchs. Il compte bien profiter de ce congé forcé pour régler tous ses petits bobos complètement.

«Je vais bien, je guéris. J’ai encore quelques obstacles à traverser, mais je suis dans une bonne situation. Je veux simplement jouer au hockey.»

À sa première saison complète avec la dernière équipe d’expansion de la LNH en 2019-2020, Stone a marqué 21 buts et totalisé 63 points en 65 rencontres.