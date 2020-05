Corey Perry n’est pas à court de carburant

Sans contrat pour la prochaine saison, Corey Perry croit qu’il est encore en mesure d’aider une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à remporter la coupe Stanley.

Ayant remporté le trophée à sa deuxième saison au sein du circuit Bettman en 2007, Perry a connu plusieurs saisons fructueuses par la suite. Il a notamment marqué 50 buts lors de la saison 2010-2011.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Perry a toutefois subi une baisse de régime depuis quelques années, si bien qu’il a été limité à cinq filets et 21 points en 57 parties cette saison avec les Stars de Dallas.

«Je me sens bien, a-t-il affirmé au site officiel des Stars, récemment. Je travaille fort. Je ne rajeunis pas, alors je dois travailler fort. Il y a des choses qu’on ne peut contrôler, alors on s’ajuste en fonction de ce qui vient tout en s’amusant.»

«Je sais que je peux encore donner du bon hockey, et je serai prêt lorsque le temps viendra. Je sais où j’en suis dans ma carrière.»

Opportunité ratée?

Perry, qui soufflera 35 bougies samedi prochain, aimerait toutefois que la saison actuelle reprenne, puisque les Stars étaient en bonne position pour prendre part aux séries éliminatoires.

Le club texan était en effet installé au troisième rang de la section Centrale en vertu d’un dossier de 37-24-8 avant la suspension des activités en raison de la pandémie de COVID-19. Le vétéran croit que les ingrédients étaient là pour que la formation poursuive sa route longtemps lors du tournoi printanier.

«Je regarde notre équipe et nous avons de nombreux vétérans, mais aussi beaucoup de jeunesse, a-t-il analysé. Je regarde comment [les Blues de St. Louis et les Bruins de Boston] se sont rendus en finale l’année dernière, et ils jouaient des matchs costauds. Je vois bien notre équipe jouer de cette façon.»

«Vous devez être abrasif en séries parce que vous avez l’impression que la glace devient plus petite et il n’y a pas beaucoup d’espace. Je crois que notre équipe est définitivement construite pour les séries.»