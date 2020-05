COVID-19: Québec solidaire demande un meilleur appui pour les restaurateurs indépendants

Québec solidaire (QS) demande au gouvernement Legault de décréter un gel des loyers et un moratoire d’une année sur les évictions pour les restaurateurs indépendants.

Ces mesures peuvent constituer une bouffée d’oxygène à nombre de restaurateurs durement impactés par la crise sanitaire.

«Le confinement qui dure depuis bientôt deux mois a porté un coup dur au secteur de la restauration», a indiqué dimanche Vincent Marissal, député solidaire responsable en matière de justice économique et fiscale.

«Les restaurateurs sont de plus en plus nombreux à crier à l'aide: plusieurs ont eu de la difficulté à passer le cap du mois de mai et sont déjà en train de se demander s'ils pourront payer le loyer de juin», a-t-il ajouté.

Or, un geste de Québec pourrait sauver des milliers d’emploi dans cette industrie qui représente quelque 230 000 emplois à l’échelle de la province, a observé M. Marissal.

De telles mesures agiraient directement sur la relance de l'économie post-confinement en évitant des pertes d'emploi massives dans ce secteur d’activité qui a généré en 2018 des revenus bruts de 13,6 G$.