Devenir un fin stratège

Dans l’univers des jeux de société, il y a une multitude de mécaniques et de types de jeux. Parmi ceux qui ont du succès, on dénote les jeux de nature abstraite.

Mais qu’est-ce qu’un jeu abstrait ? C’est un jeu qui est essentiellement axé sur la stratégie. On peut penser aux échecs comme le jeu abstrait de choix. Mais on peut aussi opter pour un autre classique, comme Master Mind.

C’est une catégorie qui offre un choix débordant et qui méritera qu’on lui consacre une autre chronique dans le futur.

Le principal avantage d’un jeu abstrait réside habituellement dans des règles simples, voire épurées, et faciles à comprendre, de sorte que c’est une porte d’entrée très intéressante pour jouer en famille et initier les plus jeunes.

Azul

2 à 4 joueurs

8 ans +

30 minutes

Photo courtoisie

Il existe trois versions de ce jeu qui partagent des mécaniques communes, mais qui divergent tout de même l’une de l’autre. Il y a Les vitraux de Sintra et Pavillon d’été paru tout récemment, mais nous allons nous attarder à l’original, simplement intitulé Azul.

Les joueurs sont ici des carreleurs portugais dont l’objectif est de compléter leur mur avec des azuljeros, des petits carreaux. Chaque joueur a son plateau personnel pour y disposer ses tuiles, ces plateaux sont réversibles, ce qui renouvelle l’expérience de jeu.

Au centre de la table, on trouve des tuiles rondes dont le nombre varie selon que l’on joue à deux, trois ou quatre, ce sont des fabriques de carreaux où l’on dispose des tuiles piochées au hasard dans un sac. À tour de rôle, les joueurs pourront choisir une fabrique d’où ils prendront toutes les tuiles d’une même couleur.

Une fois toutes les tuiles choisies, les carreleurs devront disposer les tuiles sur leur mur pour ainsi marquer des points en réalisant des combinaisons de mosaïques. Les tuiles excédentaires se retrouveront sur le sol et feront perdre des points. Il faut donc bien choisir ses tuiles, mais les adversaires peuvent aussi nous en laisser qui nous bloqueront, et c’est là qu’intervient la dimension stratégique du jeu.

Il faut le dire, le jeu est très attrayant visuellement, ce qui explique en grande partie son succès. Le matériel est de belle qualité et les mosaïques sont magnifiques, ce qui contribue à l’immersion. Ne vous laissez toutefois pas berner par l’apparence simpliste du jeu, il offre une belle profondeur stratégique.

Taluva

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

45 minutes

L’île de Taluva est magique. Pourquoi ? Parce qu’elle s’agrandit à chaque tour, car au début de son tour de jeu, le joueur doit y placer une nouvelle tuile qui est composée de trois hexagones sur lesquels on retrouve une variété de terrains, dont des volcans qui sont au cœur de la mécanique.

On place une nouvelle tuile pour agrandir l’île et cet agrandissement peut se faire en largeur ou en hauteur puisque les volcans peuvent provoquer des irruptions qui vont nous permettre d’agrandir l’île en hauteur.

Une fois la tuile mise en place, il faudra ajouter un bâtiment sur un terrain libre de cette tuile. On pourra ainsi soit créer un nouveau village ou en agrandir un déjà existant en y plaçant des huttes, des temples ou des tours selon des règles de placement qui sont faciles à maîtriser.

Il n’y a pas de limite au nombre de huttes dans un village, mais les temples et les tours sont limités à un seul par type de bâtiment. Par exemple, si l’on choisit de placer une hutte sur un lac, on pourra placer des huttes sur tous les lacs qui sont adjacents à des bâtiments de notre village. Le vainqueur sera le joueur qui sera le premier à placer l’ensemble de deux des trois types de bâtiments.

Comme le plateau est en constante évolution, il faut souvent revoir ses plans. Ainsi, lors que l’on place la partie volcan de notre tuile sur un volcan d’un étage inférieur, les huttes qui seraient recouvertes par la nouvelle tuile sont retirées de l’île. On peut ainsi nuire à ses adversaires, mais on peut aussi scinder un de ses villages en deux pour pouvoir ainsi rapidement placer un nouveau temple ou une nouvelle tour.

Barony

Photo courtoisie

10 ans +

2 à 4 joueurs

45 minutes

Dans Barony, les joueurs sont des seigneurs médiévaux qui se battent pour obtenir le plus de points de noblesse qui détermineront le vainqueur en fin de partie.

Le jeu se renouvelle à chaque partie puisque la mise en place commence par la pose de neuf tuiles trihexagonales par joueur. Celles-ci sont posées de façon aléatoire et comportent plusieurs types de terrain qui vont imposer des règles de placement pour les divers pions de bois que vous avez dans votre réserve.

Les joueurs pourront construire un maximum de deux cités qui leur permettront d’amasser dix points chacune. Ils devront aussi acquérir des titres de noblesse qui vont les faire progresser sur la piste de prestige.

L’eau est un obstacle alors que les autres types de terrain vont rapporter une variété de blasons de prestige qui seront ensuite convertis en titre de noblesse. Mais attention, il est possible de se les faire voler avant de pouvoir effectuer la conversion, qui est l’une des actions possibles lors de son tour, sachant qu’on ne peut accomplir qu’une seule action lors de son tour.

C’est un jeu de blocage, de placement, d’affrontement et de stratégie assez finement ciselé qui fonctionne bien peu importe le nombre de joueurs puisque la surface de jeu se module selon qu’on soit deux, trois ou quatre.

Il faudra bien construire son empire pour éviter de se faire piller par l’adversaire. Il faudra aussi bien positionner ses villages et ses châteaux pour ne pas se mettre en boîte et ainsi être coincé avec peu d’options pour débloquer le jeu. On n’est vraiment pas bien loin des échecs, avec une mécanique différente.