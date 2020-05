Fête des Mères: jamais une simple visite n'a fait autant de bien

Pour la fête des Mères, les aînées de la Mauricie logées en résidences privées ont eu droit à tout un cadeau: elles ont reçu leur première visite en plusieurs semaines, dimanche.

Des visites d’une heure ont eu lieu à l’extérieur, où la distanciation physique a été conservée, avec port du masque obligatoire.

Voilà qui est mieux que rien pour beaucoup de mères et leurs filles, sans doute très heureuses de l’assouplissement des mesures de confinement des aînés annoncé par le gouvernement provincial dans la dernière semaine - mesures prises en conséquence de la propagation de la COVID-19.

«Au début [du confinement], la première fois, j’étais venue la voir pour lui apporter des choses, des grignotines pour la gâter un peu, a raconté une dame en visite pour voir sa mère dans la région, en entrevue avec TVA Nouvelles. Je ne pouvais vraiment pas l’approcher. Il avait fallu que je laisse le sac dans la porte entrouverte à l’entrée et que je me sauve quasiment en courant. J’ai trouvé ça difficile. De pouvoir être avec elle pendant une heure et jaser, ça fait du bien.»

Cette situation allégée n’est valide que pour les résidences privées de personnes âgées. Les Centres d’hébergement de soins longue durée (CHSLD) sont toujours confinés.

Mais quand même: du côté du CHSLD Laflèche, à Shawinigan, une des résidences publiques les plus affectées par la propagation de la COVID-19 dans la province, on a prévu des activités et de l’animation pour souligner la fête des mères.

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec totalisaient 1558 cas du nouveau coronavirus en date de dimanche après-midi.

Le mercure avait beau être glacial à Montréal pour cette période-ci, dimanche aura été une magnifique journée pour les Béland.

À deux mètres de distance les uns des autres, toute la famille s'est rassemblée dans le stationnement de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) pour venir saluer la matriarche du clan, Lorraine Elliott, qui à 82 ans, vient de vaincre la COVID-19.

«On n’était pas certain qu'elle allait passer au travers, elle est venue très faible, mais aujourd’hui, elle est guérie», a raconté Joanne Béland, alors qu’elle envoyait la main à sa mère.

Photo Agence QMI, ÉTIENNE PARÉ

De la fenêtre de sa chambre au quatrième étage, Mme Elliott lui répondait en agitant une débarbouillette blanche. À cause d’une fracture au bras, elle se sentait encore trop faible pour descendre et venir voir les siens dans le cadre de porte de la résidence.

Loin des yeux, mais pas du cœur

À cause d’une mauvaise chute cet hiver, elle a été placée en CHSLD le temps de sa convalescence. Trois jours plus tard, la crise du coronavirus éclatait et allait finir par faire le tour de la résidence. Cloitrée, elle n’a pas revu sa famille depuis.

«C’est difficile. Ça fait 61 ans qu’on est ensemble. On n’a jamais été séparé aussi longtemps et ça risque de durer encore des mois», a confié Jean-Marie Béland, visiblement ému, en observant sa douce là-haut.

Le reste du temps, Lorraine Elliott arrive tout de même à communiquer avec ses proches par téléphone, mais ses enfants n’ont pas encore pu lui remettre sa tablette et sa paire de lunettes à cause des règles sanitaires en vigueur à l’IUGM.

Une rose à la main

Ailleurs à Montréal, certaines résidences ont donné un peu de lousse pour la fête des Mères. L’envoi de repas et de fleurs était permis.

Pour l’occasion, Sylvie Gadbois a pu remettre en main propre une rose à sa mère, qu’elle n’avait pas vue depuis le début du confinement.

Même si sa fille insiste pour dire que «ce n’est pas grand-chose», cette petite attention est lourde de sens pour Thérèse Champagne.

Photo AGENCE QMI, ÉTIENNE PARÉ

«Ça me touche beaucoup», a indiqué la nonagénaire, la voix coupée par le masque qu’elle doit porter.

Même si elle n’a que de bon mot pour le personnel, le temps est souvent long à la résidence pour personnes autonomes Alfredo-Gagliardi, dans la Petite-Italie. La cafétéria fermée, la nourriture est servie aux portes des chambres et arrive souvent froide, se plaint Thérèse Champagne.

«C’est dur de voir ça. On est très proches. Avant, je venais chaque semaine lui donner son bain. On se sent impuissant», a laissé tomber Sylvie Gadbois, qui vit des heures d’angoisse depuis des mois, de peur que sa mère attrape la COVID-19.

Ces quelques minutes passées en sa compagnie sur le trottoir, à deux mètres d’écart, auront au moins apaisé ses incertitudes

– Avec la collaboration de l'Agence QMI