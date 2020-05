Grand Défi Pierre Lavoie: une première Course virtuelle des plus productives

La pandémie de coronavirus n’a pas empêché les jeunes de bouger durant la fin de semaine, puisque 2730 d’entre eux provenant de 299 écoles du Québec ont pris part à la première Course virtuelle du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), samedi et dimanche.

Photo courtoisie

Ainsi, les participants issus des niveaux secondaire, collégial et universitaire ont parcouru, en équipe ou en solo, 33 592 kilomètres en 30 heures. Ce total représente une moyenne de 12,5 km par coureur. Par ailleurs, ceux ayant relevé le défi ont accumulé 2198 km au cours de la nuit.

Aux yeux de Pierre Lavoie, cette initiative où l’activité physique a été à l’honneur constitue un franc succès, d’autant plus que la tâche de combler le vide laissé par l’annulation confirmée le 17 mars de La Course était loin d’être facile.

Photo courtoisie

«Des jeunes ont fait preuve de résilience, de solidarité et de motivation considérables ce weekend. Acceptant à contrecœur les circonstances qui ont transformé l’expérience qu’ils comptaient vivre à La Course, ils ont répondu présent sans hésiter à la proposition inusitée que nous leur avons faite, a indiqué M. Lavoie dans un communiqué. Ce weekend, les médias sociaux ont témoigné de gestes dépassant nos attentes. Très fier de leur engagement et de leur créativité, je dois aussi remercier leurs enseignants et leur famille qui ont permis à ces jeunes d’accomplir cet exploit.»

Photo courtoisie

«Bouge-toi le c...»

Ne pouvant réaliser la course à relais qui était prévue entre Québec et Montréal, les jeunes ont pu parcourir – dans leurs quartiers respectifs – la distance équivalente, soit 270 km. Pour ce faire, ils ont eu recours à l’application Bouge-toi l’Cube.

Cette dernière permet à son utilisateur de se fixer un objectif et de calculer ses kilomètres accumulés, que ce soit à la marche, à la course ou à vélo. Sur le site du GDPL, on y indique que le participant peut relever l’un des deux défis proposés : un tour virtuel du Québec avec des élèves de la même école pour une distance de 12 000 km pour tout le groupe ou un tour virtuel de la Terre, ce qui représente 40 075 km avec d’autres jeunes de la Belle Province.

Tous les événements prévus au calendrier du GDPL ont été reportés à 2021 en raison de la COVID-19.