Jean-Marc Parent révèle avoir été hospitalisé après des ennuis de santé

Jean-Marc Parent a révélé récemment avoir été hospitalisé, après des ennuis de santé.



C'est dans une vidéo partagée le vendredi 8 mai sur sa page Facebook officielle que l'humoriste s'est ouvert sur le sujet.



Il faut savoir que, chaque dimanche, Jean-Marc Parent donne rendez-vous à ses abonnés pour un «live». Lors de la dernière édition, il avait mentionné avoir des douleurs au ventre.



Voilà que, dans sa plus récente vidéo, le comique de 58 ans a expliqué avoir dû être hospitalisé d'urgence, la semaine dernière, en raison d'une diverticulite. Les diverticules sont de petites poches qui peuvent se former dans le côlon, à des endroits où la paroi musculaire est plus faible.







«C’était un diverticule qui a éclaté, qui a saigné. J’ai perdu la moitié de mon sang. Je suis très, très, très faible, mais je suis revenu hier à la maison. Il faut pas que je bouge beaucoup, faut je fasse ben attention», a-t-il dévoilé.



Il explique également que, lors de son bref passage à l'hôpital, il a pu être témoin du rôle important que jouent «les anges bleus», soit le personnel du domaine de la santé, pour qui il fait son live, chaque semaine, dans le but de souligner leur travail colossal.



Or, dans une seconde vidéo, mise en ligne samedi, Jean-Marc Parent a annoncé que, bien qu'il ait envie de faire sa vidéo hebdomadaire en direct, il a décidé d'écouter ses médecins et de se reposer, c'est pourquoi il met son rendez-vous sur pause le temps d'une semaine, pour être de retour le 17 mai en grande forme!



Il promet évidemment de raconter ce qui s'est passé, et, connaissant l'humoriste, ça risque d'être tout sauf ennuyant!