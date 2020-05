Telle qu'on la connaît aujourd'hui au Canada, la fête des Mères nous parvient des États-Unis et s'inscrit dans nos traditions depuis la fin de la première décennie du XXe siècle. C'est à Anna Jarvis (1864-1948), originaire de Grafton en Virginie de l'Ouest, dont la mère est morte à Philadelphie le 9 mai 1905, qu'il revient d'avoir mis tout en oeuvre pour instituer la fête des Mères au plan national.

Photo courtoisie

Elle écrivit des milliers de lettres et plaida sa cause auprès des hommes publics afin qu'une journée soit consacrée aux mères. À partir de 1911, cette fête civique est célébrée dans la plupart des États américains et, en 1913, elle sera même consacrée journée d'État en Pennsylvanie. C'est cependant le président Woodrow Wilson qui, en 1914, en fait une fête officielle qui se tient le deuxième dimanche du mois de mai de chaque année. Le choix de cette date, faut-il le rappeler, coïncide avec la mort de la mère d'Anna Jarvis, début mai. Sur la photo, Anna Jarvis. (Photo Anna Jarvis)

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaétan Boucher (photo), ex-patineur de vitesse (longue piste) quadruple médaillé olympique, 62 ans... Sunny War Cloud, de son vrai nom, Robert Rancourt, lutteur retraité, originaire de Jonquière, 64 ans... Jean-François Renaud, propriétaire de la boutique Oclan du Quartier Petit-Champlain à Québec... Adam Deadmarsh, avec les Nordiques en 1994-95, 45 ans... Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant, 54 ans... François L'Écuyer, comédien et acteur, 55 ans... Bono, chanteur irlandais, soliste du groupe U2, 60 ans... Yves Jacques, comédien et acteur québécois, 64 ans... Antonine Maillet, dramaturge et romancière, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 mai 2018. Michel Brazeau (photo), 62 ans, producteur de spectacles bien connu à Québec... 2017. Ted Hibberd, 91 ans, membre de l’équipe canadienne de hockey (Royal Canadian Air Force Flyers) médaillée d’or aux Jeux olympiques d'hiver de 1948... 2016. Steve Smith, 26 ans, champion canadien de vélo de montagne... 2015. Rachel Rosenthal, 88 ans, artiste française contemporaine... 2012. Carroll Shelby, 89 ans, constructeur automobile américain... 2010. Marcel Bédard, 68 ans, le comptable du «groupe des six» fondateurs des Nordiques... 2000. André «Dédé» Fortin, 38 ans, chanteur et compositeur du groupe les Colocs... 2000. Jules Deschênes, 76 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec... 1995. Marcel Gamache, 81 ans, auteur... 1977. Joan Crawford, 69 ans, légende du cinéma américain.