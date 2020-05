Le jour où on a cessé d’avoir peur...

Les projections rendues publiques vendredi par l’Institut national de santé publique donnent froid dans le dos. Un déconfinement trop rapide risque de nous mener à 150 décès par jour en juillet à Montréal.

On comprend pourquoi le gouvernement Legault a décidé de reporter au 25 mai la réouverture des commerces et des écoles. Montréal est sur la corde raide.

Maudit printemps

Ça allait bien. Nous étions fiers d’être Québécois. Nous étions des modèles de distanciation sociale. Puis tout a basculé.

L’hécatombe dans les CHSLD s’est révélée un point de bascule. Des milliers d’infirmières, de préposées aux bénéficiaires contaminées soignent les plaies de la COVID-19 et celles de leur cœur brisé à la maison. Pas facile de se mettre en quarantaine de sa famille dans un petit appartement montréalais.

Et si ce n’était pas la seule explication ?

Les dernières données de géolocalisation de Google révèlent une hausse notoire des déplacements dans les parcs, pour atteindre + 69 % le 2 mai. C’est simple, avec le retour du beau temps, les Québécois se sont rués dehors.

De champions du confinement, nous sommes devenus champions des « bols d’air ». Et pas juste au Canada. Ni les États-Unis, ni la France, ni le Portugal, ni l’Allemagne n’ont atteint de tels sommets de sorties dans les parcs.

Le tout petit risque...

Aucun politicien ne voudra s’aventurer sur le sentier glissant des reproches. Le pari est trop risqué alors que l’adhésion de la population aux consignes est essentielle.

N’empêche, il faut bien l’admettre, il y en a eu un relâchement. Pas un gros, juste un petit.

La peur au ventre des débuts a fait place à une crainte plus rationnelle. Après tout, ce sont les personnes âgées qui meurent de la COVID-19.

Et puis, on a évité la catastrophe italienne. Et le gouvernement nous a fait miroiter que ça allait mieux, qu’on sortirait de confinement bientôt. Bien sûr, il nous a avertis qu’il ne bougerait que si les conditions le permettaient, que si la discipline tenait.

N’empêche, relâchement, il y a eu. Nous l’avons tous vu dans les rues et les parcs.

Pas beaucoup, juste un peu. Mais ce que les courbes de l’INSPQ nous ont aussi appris, c’est que « juste un peu » suffit à tout changer. Entre son scénario optimiste et son scénario pessimiste, il n’y a qu’une hausse de 10 % des contacts dans la région de Montréal.

En temps de pandémie, les petits risques deviennent grands.