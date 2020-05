Les bébés de la pandémie: «J’ai accouché avec un masque»

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

Pour Élise Lapointe et sa famille, il n’y a pas que du mauvais dans la crise du coronavirus.

Bébé : Alexandre Cardinal

Alexandre Cardinal Mère : Élise Lapointe

Élise Lapointe Père : Samuel Cardinal

Samuel Cardinal Date de naissance : 13 avril 2020

13 avril 2020 Ville : Montréal

Depuis son retour de l’hôpital, tout le monde est dans une bulle. « C’est comme une lune de miel », explique-t‐elle.

Avec les garderies fermées et le télétravail, toute la famille est à la maison.

L’enseignante du primaire a accouché de son deuxième enfant le 13 avril dernier à l’Hôpital Sainte-Justine. Le couple était dans une zone où il y avait possiblement des cas de COVID-19, il fallait donc prendre plus de précautions.

« Il y avait des points où il fallait s’arrêter pour se désinfecter les mains. Ce qui était plus tannant, c’est qu’on ne pouvait pas marcher dans les corridors. Marcher aide pour le travail », précise la maman.

Ces mesures supplémentaires n’ont pas empêché le couple de trouver de quoi rire.

« J’ai accouché avec un masque. On a même pris des photos du genre “on sourit derrière nos masques”. On a fait beaucoup de blagues et on l’a vécu comme quelque chose de positif. Ce n’était pas effrayant pour nous », explique la mère de deux enfants.

Elle voit l’avenir d’un bon œil et elle se dit satisfaite de la manière dont les gouvernements gèrent la crise. « C’est un gros virus, mais la vie continue quand même », conclut-elle.