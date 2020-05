Une dixième éclosion et deux décès de plus à Québec

Le coronavirus frappe un nouveau CHSLD de la Capitale-Nationale, laquelle compte maintenant dix foyers d’infection sur son territoire. La région déplore par ailleurs deux nouveaux décès, dimanche.

Avec un usager et un employé atteints de la COVID-19, le CHSLD Yvonne-Sylvain, milieu de vie de 116 lits permanents situé à Beauport, s’ajoute à la malheureuse liste d’endroits – essentiellement des centres d’hébergement et des résidences privées pour aînés – où le virus touche plus d’une personne.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a présenté dimanche un bilan mitigé. Avec 22 nouveaux cas positifs sur tout le territoire, la croissance des infections retrouve un rythme plus près de la moyenne des dernières semaines.

De plus, le nombre d’hospitalisations (33) est inchangé, quoiqu’une personne de plus est aux soins intensifs, pour un total de sept.

Deux personnes de plus ont toutefois trouvé la mort après avoir contracté le virus. L’une d’elles a été infectée au Manoir de Courville, où l’on déplore maintenant six décès. On ignore où est décédée la seconde victime.

De plus, le coronavirus continue de progresser dans sept autres lieux d’éclosion, où 21 nouvelles personnes, usagers et employés confondus, ont reçu un diagnostic positif à la maladie récemment.

Dans la Capitale-Nationale, le total des personnes infectées grimpe à 1095, parmi lesquelles 470 individus sont maintenant guéris. Le virus y a fait 74 morts en tout depuis le début de la pandémie.

De son côté, le CISSS de Chaudière-Appalaches n’a rapporté, dimanche, que deux nouveaux cas de contamination sur son territoire, ce qui porte à 427 le cumulatif des infections, dont 331 personnes sont rétablies.

Dans cette région, le nombre de décès s’établit toujours à huit, tandis que l’on dénombre sept personnes hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.