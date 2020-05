Campagne historique de la jonquille 2020

La pandémie de COVID-19, qui bouleverse le monde, n’a en rien dérangé la solidarité et la générosité des gens de la grande région de la Capitale-Nationale. Malgré le contexte, la Société canadienne du cancer est fière de m’annoncer que la Campagne de la jonquille 2020 Québec/Chaudière-Appalaches s’est terminée par un succès inespéré, amassant 300 000$ en dons. Comme la vente de jonquilles grand public et le Souper-bénéfice de la jonquille n’ont pas eu lieu cette année, les dons proviennent en grande partie des commanditaires et des participants au Souper, qui ont généreusement converti leurs billets achetés en dons. Sur la photo, les coprésidents d’honneurs, Jean-Yves Germain et Hugo Germain, de Germain Hôtels, en compagnie des Ambassadeurs, le comité organisateur et les bénévoles, qui ont travaillé sans relâche afin de maintenir les activités de la Campagne 2020 et d'ainsi poursuivre la lutte contre le cancer.

Le France

Photo courtoisie

Le 11 mai 1960. À Saint-Nazaire, en France, au cours d'une cérémonie grandiose, le paquebot France (photo) est lancé en présence du président de la République française, le général Charles de Gaulle. Avec ses 316 mètres de long, il est pendant toute sa période d'activité le plus long paquebot (navire à passagers) jamais construit au monde jusqu'au lancement en 2004 du RMS Queen Mary 2, long de 345 m. Il est mis en service en janvier 1962, pour le compte de la Compagnie générale transatlantique. Pendant douze ans, il assure des traversées transatlantiques et quelques croisières autour du monde, jusqu'en septembre 1974. Revendu d'abord à un homme d'affaires saoudien, en 1977, puis à un armateur norvégien en 1979 – il est alors rebaptisé Norway –, il assure ensuite, après plusieurs transformations, des croisières en mer des Caraïbes. Revendu à un ferrailleur, il est rebaptisé Blue Lady en 2006, et son démantèlement prend fin en 2009 en Inde, sur le chantier d’Alang.

Que le nez...

Photo courtoisie

Depuis le 26 septembre 2018, le nez du paquebot France (photo) est installé au Havre, son port d'attache historique, face au siège social du grand port maritime du Havre. Pour l'occasion, la pièce a été repeinte dans ses couleurs d’origine.

Anniversaires

Photo courtoisie

Annie Laliberté (photo), directrice générale et copropriétaire de Beauport Hyundai, directrice générale/associée Genesis de Québec... Patrick Gosselin, président de Force G Communications... Brad Marchand, attaquant des Bruins de Boston de la LNH, 32 ans... Ima, chanteuse québécoise, 42 ans... Dany Dubé, instructeur, analyste et chroniqueur de hockey, 59 ans... Gildor Roy, comédien, chanteur country et animateur, 60 ans... Laetitia Casta, actrice française et mannequin, 42 ans... Renaud, chanteur français, 68 ans... Plume Latraverse, chanteur québécois, 74 ans... Nancy Greene, skieuse canadienne, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 mai 2019. Fernand Butch Houle (assurances), 90 ans, de Sainte-Foy, qui a porté les couleurs des As pendant trois saisons, de 1952 à 1956... 2017. Aleksandr Bodounov, 65 ans, hockeyeur sur glace soviétique puis russe... 2016. Katherine Dunn, 70 ans, romancière, journaliste, critique littéraire et poétesse américaine... 2014. Barbara Knudson, 86 ans, actrice américaine... 2013. Emmanuelle Claret, 44 ans, biathlète française... 2011. Manuel Maître, 85 ans, journaliste québécois, d'origine champenoise, pilier du Mouvement parlons mieux... 2006. Floyd Patterson, 71 ans, ex-champion boxeur poids lourds américain... 1985. Chester Gould, 84 ans, bédéiste américain... 2002. Joseph Bonanno, 97 ans, un des plus puissants parrains de la mafia américaine dans les années 1950 et 1960... 1981. Bob Marley, 36 ans, auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain...