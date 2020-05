Corée du Sud: plus forte hausse des contaminations depuis un mois

La Corée du Sud a enregistré lundi le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis plus d'un mois, notamment en raison de l'apparition d'un foyer de contamination dans un quartier de la vie nocturne de Séoul.

Un total de 35 nouveaux cas ont été recensés, portant à 10.909 le nombre de personnes positives à la COVID-19, selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).

La vie commençait à reprendre son cours depuis la semaine dernière, mais ce week-end Séoul, la province voisine de Gyeonggi et la ville toute proche d'Incheon ont décrété la fermeture des clubs et des bars, les autorités redoutant une deuxième vague de contaminations.

Au cours des douze derniers jours, le pays avait enregistré pendant huit jours des bilans quotidiens inférieurs à dix nouveaux cas, la plupart étant des personnes en provenance de l'étranger.

Les autorités ont déterminé que 86 des contaminés avaient un lien avec un nouveau foyer de contamination en relation avec la vie nocturne, selon les KCDC.

Les autorités ont d'abord pensé que le le virus avait été transmis par un homme de 29 ans testé positif après avoir passé, début mai, une soirée dans cinq clubs et bars à Itaewon, un des quartiers branchés de Séoul.

Mais les KCDC ont indiqué que ce nouveau foyer de contamination pourrait avoir de multiples origines. Le directeur des KCDC, Jeong Eun-kyeong a précisé à la presse que les personnes avaient fréquenté «différents types de clubs» à «différentes dates».

Les autorités sanitaires tentent de retrouver la trace de «milliers de personnes» qui ont fréquenté ces établissements de la vie nocturne, a déclaré le Premier ministre Chung Sye-kyun.

Les autorités de la ville ont appelé toutes les personnes s'étant rendues, ces deux dernières semaines, dans ce quartier, à se faire dépister, a expliqué sur une radio Park Won-soon, le maire de la capitale.

Daegu, la quatrième ville du pays qui, en février, a été le berceau de l'épidémie, a également ordonné lundi la fermeture des bars et des boîtes de nuit.

Cette hausse des contaminations intervient alors que le pays a assoupli mercredi les mesures de distanciation sociale en vigueur depuis mars.

La Corée du Sud était fin février le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus, après la Chine où il était apparu.

Mais les autorités sont parvenues à maîtriser la situation en mettant en œuvre une stratégie agressive de «traçage, test et traitement» qui a suscité de nombreux éloges.

Des lieux publics comme les musées et les galeries d'art viennent de rouvrir et les saisons professionnelles de certains des sports les plus populaires du pays, comme le baseball et le football, viennent aussi tout juste de débuter, avec des semaines de retard à cause du virus. Les écoles devraient rouvrir dans la semaine.