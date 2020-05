COVID-19: au tour de Doug Ford de faire une entorse aux mesures de confinement

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a reconnu lundi que deux de ses filles lui ont rendu visite récemment, semblant ainsi contrevenir aux directives de la santé publique qui découragent toute visite non essentielle.

«Les filles sont venues à la maison. Nous étions six. De la famille directe. Aucun de leur mari ou petit ami n'est venu, juste elles», a reconnu M. Ford lorsqu'interrogé à ce sujet lundi.

Doug Ford a aussi appelé au «jugement» de ses concitoyens par rapport aux rassemblements familiaux. «Je fais confiance au jugement des gens de l'Ontario. Si vous avez une mère ou un père âgé en mauvaise santé, je ne courrais pas de risque», a-t-il dit.

«Limitez-vous à votre famille immédiate. Ce serait ma recommandation. Je ne ferais pas de grands rassemblements. Si on avait eu toute la famille, ça aurait fait une trentaine de personnes. On ne peut pas. On doit s'en tenir à notre famille immédiate», a ajouté le premier ministre.

Pourtant, la santé publique de l'Ontario recommande d'éviter tout rassemblement familial. Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, a d'ailleurs rappelé lundi après-midi que les gens qui doivent visiter de la famille devraient demeurer à l'extérieur et maintenir une distance de 2 mètres.

«Nous demandons aux gens de continuer à faire leur part et de maintenir la distanciation sociale», a affirmé le Dr Williams.

M. Ford n'est pas le premier à prendre des libertés avec les règles de confinement. En avril, le premier ministre Justin Trudeau avait quitté sa résidence de Rideau Cottage pour se rendre à sa résidence secondaire du lac Mousseau, dans le parc de la Gatineau, pour passer la fin de semaine de Pâques en famille alors même que les déplacements interrégionaux étaient interdits.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, avait quant à lui dû s'expliquer sur son choix de faire monter à bord d'un avion Challenger du gouvernement sa conjointe et ses cinq enfants, rendant impossible le respect de la distanciation sociale à bord de l'appareil.