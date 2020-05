De grossiste à livreur de poissons et fruits de mer frais à domicile

En pleine crise de la COVID-19, Pêcheries Norref, grossiste en poissons et fruits de mer, offre un nouveau service de livraison destiné aux particuliers.

« On veut aider les gens à s’approvisionner pour éviter qu’ils se déplacent à l’épicerie, explique le directeur général, Jean-Roch Thiffault, En élargissant notre offre de service, on cherche également à préserver nos emplois. »

L’importateur et grossiste de Montréal, qui compte 150 employés, se spécialise dans la distribution aux chaînes d’alimentation et aux restaurants. Ces derniers représentent 80 % de son chiffre d’affaires, un marché qui s’est évanoui en quelques heures.

« Il n’était pas question pour nous de profiter de la situation pour vendre à gros prix. On a établi nos prix en fonction du marché. Par exemple, un filet de saumon de l’Atlantique congelé coûte 8,48 $ la livre. »

Norref offre donc la livraison à domicile un peu partout au Québec pour des produits frais ou congelés.

Le distributeur offre des boîtes déjà préparées de 16 à 32 portions pour un prix variant de 75 $ à 140 $.

Elles contiennent soit du saumon, des pétoncles, des crevettes, du thon, entre autres. Il est aussi possible de composer sa boîte en fonction de ses besoins.

Des frais de livraison de 10 dollars sont exigés pour les commandes de moins de 100 dollars.

Norref n’a pas de site transactionnel. Pour passer une commande, il suffit d’envoyer un courriel à info@norref.colabor.com ou de communiquer par téléphone au 514 593-9999 pour parler à un représentant. Le paiement se fera par carte de crédit.

Mesures sanitaires

Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour assurer une livraison sécuritaire.

« On possède une flotte de 30 camions réfrigérés. Nos livreurs vont porter des gants qu’ils devront changer entre chaque livraison et ils se tiendront à distance des clients », précise M. Thiffault.

Photo courtoisie

D’autres mesures ont été prévues pour les employés de l’usine. Norref a revu les horaires de travail pour réduire le nombre de personnes sur place en même temps, les réunions sont limitées à trois employés et ceux-ci maintiennent une distance d’au moins 1,5 mètre entre eux.

« Tous ceux qui le peuvent travaillent à distance », ajoute Jean-Roch Thiffault, qui est lui-même en télétravail depuis quelques jours.

« Notre usine est certifiée et nos employés appliquent les normes d’hygiène et de salubrité les plus sévères », ajoute-t-il.

Approvisionnement

À peine lancé, il y a déjà de la demande pour le nouveau service. « La réponse a été rapide. »

Jean-Roch Tiffault ne prévoit pas de difficultés d’approvisionnement. « Nos produits proviennent du Québec et des autres provinces canadiennes, de même que des États-Unis. Nos camions traversent la frontière sans problèmes », assure-t-il.