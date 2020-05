[EN DIRECT LUNDI 11 MAI 2020] Tous les développements sur la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait près de 283 000 morts dans le monde, alors que plus de 4 118 000 de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

DERNIER BILAN | 6H15

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 4 118 783

Décès: 282 947

AU PAYS

Cas confirmés: 68 848

Décès: 4871

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 37 721

Décès: 2928

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS: près de 1 330 000 cas et plus de 79 500 morts

ROYAUME-UNI: plus de 220 000 cas et près de 32 000 décès

ITALIE: plus de 219 000 cas et 30 560 décès

FRANCE: près de 178 000 cas et 26 380 décès

ESPAGNE: plus de 224 000 cas et plus de 26 600 décès

Toutes les nouvelles du lundi 11 mai 2020

6h25 | Un peu plus d’un Canadien sur deux éprouve des difficultés liées à leur santé mentale en raison du confinement, a indiqué lundi un sondage Ipsos commandé par l’assureur Sun Life.

6h19 | Après en avoir présenté les contours aux Britanniques, le premier ministre Boris Johnson doit détailler lundi sa feuille de route pour le déconfinement du Royaume-Uni, vertement critiquée pour son manque de clarté.

AFP

6h14 | Des collégiens de Pékin ont effectué leur rentrée munis d’un bracelet électronique qui donne l’alerte en cas de fièvre, au moment où la Chine redoute une nouvelle vague de contaminations à la COVID-19.

AFP

4h45 | La Chine a fait état lundi de cinq nouveaux cas de coronavirus à Wuhan, berceau de la pandémie de COVID-19, au lendemain de l’annonce de la première infection en plus d’un mois dans cette ville du centre du pays.