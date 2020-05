Gaétan Barrette : amnésique

L’ancien ministre libéral de la Santé, aujourd’hui député, ne rate aucune occasion de « conseiller » le gouvernement Legault sur sa façon de gérer la pandémie.

Il ne refuse aucune entrevue et s’active à sa manière démagogique et cinglante en gazouillant sur ses adversaires politiques.

Son tweet sur Marguerite Blais la semaine dernière était gratiné. « Marguerite la Ponce Pilate. Une ministre sans influence dans tous les gouvernements où elle a participé. Zéro embauche, zéro ratio, zéro augmentation de salaire depuis son arrivée. »

Je ne défendrai pas Marguerite Blais, ayant signé une chronique critique à son égard qui m’a valu nombre de réactions d’appui de la part des lecteurs. Mais il me semble que le docteur sans gêne oublie qui il est.

Désaccord

Hier, il a encore fait la manchette avec une déclaration sur le déconfinement, s’interrogeant sur la possibilité de le reporter de nouveau. « Pour suivre les projections les plus optimistes, il aurait fallu appliquer le déconfinement à l’européenne », a-t-il assuré précisant cependant qu’il n’était pas en faveur de règles sanitaires encore plus strictes.

Le Dr Barrette n’a ni langue dans sa poche ni froid aux yeux. Celui qui n’a pas réussi à convaincre les militants du PLQ de l’appuyer et a donc dû renoncer aussi à ses ambitions de diriger le parti et devenir éventuellement premier ministre a-t-il perdu la mémoire ?

Le député Barrette a été l’artisan de notre malheur à tous en créant le monstre d’inhumanité qu’est l’organisation mégacentralisée de la santé et des services sociaux au Québec. Une structure qui condamne les personnes âgées et malades à vivre dans des lieux souvent délabrés, sous-équipés, mal entretenus et en manque permanent de personnel.

Peut-être le Dr Barrette recherche-t-il une visibilité médiatique à l’image de son ambition politique.

Or, il serait bien avisé de jouer profil bas dans les circonstances tragiques actuelles dont il faudra un jour identifier les responsables.