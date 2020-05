La Fondation de l'Association médicale canadienne débourse 10 M$ pour aider les personnes vulnérables

La Fondation de l'Association médicale canadienne (FAMC) a annoncé lundi débourser 10 millions $ pour venir en aide aux personnes vulnérables durant la pandémie de COVID-19.

La Fondation s’est alliée avec la Fédération canadienne des municipalités, qui versera cette aide aux villes pour aider leurs citoyens aux prises avec des problèmes d’itinérance, d’insécurité alimentaire, de toxicomanie ou de santé mentale.

«La pandémie augmente les pressions et les risques que vivent déjà les personnes les plus vulnérables du Canada, a indiqué par voie de communiqué Allison Seymour, présidente de la FAMC. La FAMC est déterminée à favoriser la santé dans la population canadienne et dans les milieux de vie.»

L’aide de 10 millions $ devrait permettre aux villes de créer des lieux conformes aux mesures d'éloignement sanitaire, des services médicaux et de soutien aux personnes, des programmes alimentaires communautaires et d’offrir des équipements de protection individuelle pour les travailleurs en services communautaires.