L’adaptation de Ru financée par la SODEC

Plusieurs projets de films québécois dont l’adaptation cinématographique du roman Ru, de Kim Thúy, ont obtenu le soutien financier de la SODEC au cours des derniers jours, a appris Le Journal.

Joint lundi, le cinéaste Charles-Olivier Michaud (Anna), qui aura la mission de porter au grand écran le best-seller de Kim Thúy, a confirmé que le film avait reçu l’aval de la SODEC vendredi passé. Le projet est en développement depuis près de 10 ans.

« C’est un beau projet, a-t-il confié. Il y a une belle chimie qui existe au sein de l’équipe de création. Le scénariste Jacques Davids a écrit un scénario extraordinaire et on a la chance d’avoir un accès privilégié à Kim et à des émissions de télé qu’elle a tournées. Je pense qu’on va faire un très beau film. »

Selon les informations recueillies par Le Journal, le film Je suis Arlette, qui sera réalisé par Mariloup Wolfe (Jouliks), a aussi eu le feu vert de la SODEC. On savait déjà depuis vendredi que la comédie Au revoir le bonheur, prochain film de Ken Scott (Starbuck), avait également obtenu son financement.

À quand la reprise ?

Mais une question demeure : à partir de quand ces films pourront-ils être tournés ?

« Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas ce qui va se passer avec la pandémie au cours des prochains mois. Mais en ce qui concerne Ru, on vise un tournage cet automne, au Québec et au Vietnam, indique Charles-Olivier Michaud. Je sais qu’en ce moment, il y a des comités qui travaillent sur des plans de relance pour les tournages. On va voir ce qui se passe avec cela. »

Le milieu du cinéma québécois attend des réponses du ministère de la Culture et des Communications pour une éventuelle reprise des tournages.

« On ignore quand on va pouvoir reprendre les tournages, mais on sait que quand ce sera le cas, on va devoir faire preuve d’imagination pour respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique », a souligné le producteur Christian Larouche, qui espère aussi tourner Au revoir le bonheur à l’automne.