L’Avalanche dans les couleurs des Nordiques bientôt?

Même si plusieurs partisans des Nordiques de Québec éprouvent toujours du ressentiment vis-à-vis le déménagement à Denver de leurs favoris en 1995, force est d’admettre que revoir le logo de l’équipe sur une patinoire de la Ligue nationale de hockey pourrait raviver de bien beaux souvenirs.

L’Avalanche du Colorado pourrait d’ailleurs rendre cet hommage aux Fleurdelisés plus tôt qu’on pourrait le penser.

«L’an prochain, ce sera le 25e anniversaire de l’équipe [l’Avalanche]. Je crois qu’il y a une opportunité», a déclaré au site The Athletic Declan Bolger, le vice-président senior et chef du marketing du groupe Kroenke Sports & Entertainment, qui possède l’Avalanche, lundi.

«On en a déjà parlé, mais nous n’avions pas le moment idéal. Ce n’est pas la seule chose dont nous ayons parlé. Nous avons discuté de beaucoup de choses», a-t-il poursuivi.

En plus d’être un bel hommage au passé, le geste pourrait rappeler les débuts dans le circuit Bettman de Joe Sakic, qui a amorcé sa carrière à Québec en 1988 et qui est aujourd’hui le directeur général des «Avs».

«Jusqu’à date, nous n’avons pas eu d’uniforme qui rappelait les Nordiques, mais il est clair que d’autres clubs comme la Caroline ont fait appel au passé, a indiqué Bolger. Avec Pierre [Lacroix, le président de l’équipe], Joe [Sakic] et Jean [Martineau, le vice-président des communications] toujours avec l’équipe en plus du fait que les records des Nordiques soient jumelés à ceux de l’Avalanche, on reconnaît leur histoire.»

«Nous avons été de retour deux ou trois fois pour des matchs hors-concours. [...] Vous allez dans le magasin de l’équipe, nous continuons de vendre des objets avec la marque des Nordiques.»

S’inspirer des Hurricanes

Cette situation pourrait bien ressembler à celle des Hurricanes de la Caroline, qui ont adopté les couleurs des Whalers de Hartford pour quelques matchs, en plus de faire résonner la mythique chanson de but «Brass Bonanza», la saison dernière.

Mike Forman, vice-président du marketing et de l’image de marque chez les «Canes», ne sait pas exactement comment réagiraient les partisans québécois, mais est d’avis que l’initiative de son équipe a été un réel succès.

«Il y avait des discussions selon lesquelles une soirée Whalers serait populaire ici. Cependant, il faut que tout le monde dans l’organisation soit emballé par le projet. Il faut prendre le risque. L’an dernier, on savait le genre de réactions que ça aurait. Il y aura toujours des réactions négatives, à Hartford autant qu’à Raleigh. Il y aura des gens qui diront : “Nous sommes les Hurricanes, pas les Whalers. Pourquoi faisons-nous ça?”», a-t-il raconté.