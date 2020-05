Le bonheur se trouve dans l’acceptation de sa vie

Après avoir vécu auprès d’un homme sévère, la dame de 83 ans qui signe « Une vieille heureuse », vit dans une résidence qu’elle qualifie de « ben ordinaire », tout en soulignant en apprécier la bonne ambiance et la nourriture. Mais sa dernière phrase m’a particulièrement plu : « La paix du cœur et de l’esprit, ça vaut bien plus que le matériel ». Elle exprime là une superbe philosophie de vie et une belle sérénité.

Retraité depuis deux ans, je ne gagne même pas 20 000 $ par année. Je demeure dans un petit logement de deux pièces et demie que j’ai aménagé à mon goût et où je me sens comme une reine. Je ne fume pas, je ne bois pas, et comme je n’ai pas d’auto, j’utilise les transports en commun.

Je fais du bénévolat dans un organisme de charité où je peux en retour bénéficier de nombreux avantages comme la nourriture gratuite, l’opportunité d’acheter des produits usagés d’utilité courante en très bon état à de super bas prix. Je mène une existence qu’on qualifie « d’au seuil de la pauvreté », et pourtant, croyez-moi Louise, je ne me sens pas du tout pauvre. Je ne manque absolument de rien et je me permets même des petites gâteries de temps en temps puisque je réussis malgré tout à mettre quelques sous de côté.

Chaque soir avant de m’endormir, je repense avec bonheur à cette journée terminée et aux petites joies qu’elle m’a offertes. Le matin au réveil je pense avec bonheur à ce qui m’attend au cours de cette journée qui commence. Ce qui fait que je trouve que cette dame a mille fois raison de dire que « la paix du cœur et de l’esprit, ça vaut plus que le matériel ». Tout l’or du monde ne pourra jamais remplacer ce bonheur merveilleux que je ressens chaque soir au moment où je pose ma tête sur l’oreiller. Avec pas un sou de dettes, pas de surabondance en biens matériels inutiles non plus, je suis si heureuse.

Millionnaire de simplicité

Vous êtes dotée d’un sens inné du bonheur et d’une capacité d’adaptation hors du commun. Nous avons tous à apprendre de vous, moi la première. Combien de soucis on s’épargnerait à suivre votre chemin de vie. Merci du partage et longue vie heureuse !