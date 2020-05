MLB: vers l’ajout d’une nouvelle position dans la Nationale

Le baseball majeur doit présenter à l’Association des joueurs de la MLB un plan qui apporterait plusieurs changements à la saison 2020, notamment au niveau de la position de frappeur désigné, lundi.

Selon le quotidien New York Post, la MLB discutera avec les joueurs de la Ligue nationale afin d’implanter le rôle de frappeur désigné, une particularité propre à la Ligue américaine. Dans la Nationale, les lanceurs doivent obligatoirement faire un tour au bâton lors des matchs, ce qui n’est pas le cas dans l’Américaine, où le gérant a la possibilité d’envoyer un cogneur supplémentaire.

Or, on précise que les artilleurs du circuit auraient un entraînement réduit si les activités venaient à reprendre et que cette mesure leur permettrait de souffler un peu.

Des discussions en ce sens ont été amorcées en janvier et le poste de frappeur désigné dans la Nationale aurait pu faire ses débuts en 2021 ou en 2022, selon la convention collective avec les joueurs. Ce serait donc une accélération du processus causée par les circonstances liées à la COVID-19.

Dans le plan de la MLB, on retrouve également les bases d’une saison de 78 à 82 parties, soit la moitié des 162 rencontres disputées en temps normal. Des matchs de présaison seraient tenus quelque part au mois de juin et la campagne régulière s’amorcerait le 1er juillet.

En raison de la pandémie actuelle, les ligues majeures songeraient aussi à y aller d’une ronde des séries éliminatoires supplémentaire, de permettre aux équipes d’aligner plus de joueurs et de réduire les salaires des athlètes.