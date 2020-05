Projections de mai: Horacio Arruda fait son mea culpa

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, avoue avoir sous-estimé l’ampleur de l’inquiétude soulevée par les plus récentes projections sur l’évolution de la pandémie publiées tard, vendredi dernier.

«Je ne savais pas que ces données seraient aussi explosives», a reconnu lundi le Dr Arruda, aux côtés d’un premier ministre visiblement insatisfait de la séquence des événements.

«Je le précise, ce n'est pas moi, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de la date puis l'heure de la publication des études», a indiqué d’entrée de jeu François Legault, tout en réitérant l’indépendance de la santé publique.

Le Dr Arruda a confirmé que, contrairement au premier ministre, il était déjà «au fait des versions préliminaires» des projections de mai que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) s’apprêtait à rendre publiques, lorsqu’il s’est présenté devant les caméras aux côtés de la mairesse Valérie Plante.

«Je ne voulais pas rendre les gens anxieux en ne disant rien [sur ces projections]. [...] Mais la raison pour laquelle je suis allé à Montréal le vendredi, c'est qu'on lançait le nouveau programme de dépistage dans Montréal-Nord», a-t-il expliqué.

Le Dr Arruda a toutefois assuré qu’une présentation détaillée de ces projections, qui seront dorénavant mises à jour de façon hebdomadaire, aura lieu prochainement.

«Le scénario du pire»

Rappelons que les plus récentes projections du groupe d’experts de l’INSPQ font craindre le pire à Montréal en cas de déconfinement, avec plus de 10 000 cas d’infection et 150 nouveaux décès par jour cet été.

La réouverture des commerces non essentiels ayant été reportée deux fois plutôt qu’une à Montréal, le Dr Arruda croyait que les projections de l’INSPQ seraient interprétées comme étant le «scénario du pire» en cas de déconfinement.

«C'est un scénario où on examinait ce qui arriverait si on ouvrait les commerces de détail, les écoles et les services de garde à Montréal», a résumé M. Legault.

«On venait nous dire: "Si vous ouvrez, à Montréal, les commerces de détail, les écoles puis les services de garde, il va avoir une explosion du nombre de cas, d'hospitalisations puis de décès", a-t-il continué. Donc, c'est venu confirmer qu'on avait pris la bonne décision de reporter ces ouvertures au 25 mai.»

Or, si la situation dans le grand Montréal demeure aussi hors de contrôle qu’elle l’est actuellement, le gouvernement et la santé publique n’hésiteront pas à reporter de nouveau leur réouverture.

«Le scénario qui a été déposé par l'INSPQ n'arrivera jamais, a assuré M. Legault. [...] On ne les ouvrira pas, les commerces puis les écoles, le 25 mai si la situation est comme ça. Donc, le scénario, là, c'est un scénario hypothétique, c'est une affaire qui n'arrivera jamais.»