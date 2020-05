Rentrée scolaire: «Ça me rend fier et plein de joie», affirme le ministre Roberge

À l’image de nombreux élèves du primaire qui retournaient à l’école lundi matin dans toutes les régions du Québec sauf dans celle de Montréal, le ministre de l’Éducation de la province était heureux du déroulement de cette rentrée scolaire.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: Rentrée scolaire: des écoliers plus souriants qu’anxieux

L’animateur de LCN Mario Dumont s’est entretenu lundi matin avec le ministre Jean-François Roberge afin de savoir si tout se déroule comme prévu.

Mario Dumont: Où sont nos journalistes, ça semble bien se passer. Avez-vous eu des petites lumières jaunes sur le tableau de bord? Des endroits où il y a des problèmes?

Jean-François Roberge: Pas jusqu’à maintenant. On fait un «monitorage» avec l’ensemble de nos partenaires. On regarde tout ce qui se passe. Je suis dans une position de soutien et d’aide. Si on se rend compte que dans une école, une région, il y a quelque chose à régler, nous serons au rendez-vous vous pouvez en être certain.

Que c’était beau de voir les sourires des enfants dans les reportages que vous avez présentés, ça me remplit le coeur de joie. Je suis tellement content pour les enfants et fier des équipes-écoles qui ont travaillé très fort pour rendre ça possible.

M.D.: Les enfants démontrent une maturité impressionnante face aux règles à respecter ...

J.-F.R.: Je ne suis pas surpris. J’ai enseigné au primaire très longtemps et les enfants aiment les routines et les consignes claires, ils testent un peu les limites parfois. Mais ils n’apprennent pas ça ce matin qu’il y a une pandémie et qu’il faut rester à deux mètres. Ça fait des semaines qu’ils voient leurs parents changer leur mode de vie et qu’ils prennent des marches à l’extérieur et ont des détours. Les consignes qu’on va leur demander à l’école, ils les respectent déjà dans leur vie quotidienne.

M.D.: Avez-vous une idée du pourcentage de parents qui ont choisi d’envoyer leurs enfants à l’école dans différentes régions?

J.-F.R.: Dans le réseau anglophone, on est à 20-30% donc moins d’enfants sont présents. Dans la région de Québec, c’est autour de 70%. Globalement, c’est 55% des parents qui ont choisi le retour à l’école quand c’est possible. Donc, c’est un peu plus d’un enfant sur deux.

M.D.: Ce taux est-il satisfaisant pour vous?

J.-F.R.: Tout à fait. On s’attendait entre 50 et 70%. On ne voulait pas mettre une pression sur les parents, c’est une opportunité qui s’offre à eux.

M.D.: Les enfants ont vu à la télévision leurs amis ce matin et ça se passe quand même bien, pensez-vous que vous aurez des inscriptions supplémentaires?

J.-F.R.: Les gens vont constater le professionnalisme des équipes-écoles et la créativité des enseignants et du personnel de soutien pour aménager dans ce cadre hors-norme une belle qualité de vie et du plaisir malgré tout. Ça sera probablement de plus en plus populaire au cours des prochaines semaines. On demande aux parents, c’est important, de nous aviser une semaine d’avance afin que l’on puisse bien accueillir votre enfant.

Si on réussit ce matin, c’est que l’on a pris deux semaines pour la préparation et une semaine à partir du moment où l’on savait combien d’enfants on allait accueillir.

M.D.: Craignez-vous qu’il y ait des éclosions de COVID et comment allez-vous gérer la situation s’il y a des problèmes?

J.-F.R.: Tout le monde a reçu un protocole d’intervention et une trousse d’urgence. Si un enfant a des symptômes, on a un local dédié. Les écoles sont prêtes. Si quelqu’un présente des symptômes, on avise immédiatement la santé publique régionale qui va faire enquête et décider si on va fermer une classe ou l'école au complet. Ça ne sera pas une décision du gouvernement, mais une décision de la santé publique. On ne veut pas prendre de risque avec la santé des enfants. On ne s’attend pas à ce qu’il y ait des éclosions partout, peut-être une ou deux.

M.D.: Qu’allez-vous faire pour Montréal dont le retour à l’école est déjà reporté au 25 mai? Et y aura-t-il une limite dans le temps?

J.-F.R.: On utilise chaque journée pour se préparer. Le fait que l’on ait repoussé l’ouverture des écoles primaires à Montréal, car on tient compte de la propagation, nous donne l’opportunité pour être plus prêts quand on va rouvrir. Jusqu'’à preuve du contraire, on rouvre le lundi 25 mai dans la grande région de Montréal.

On verra s’il faut surseoir. Si on repousse d’une semaine, il en resterait trois. Ça vaut encore la peine, mais la décision n’est pas prise à ce moment-ci. Deux semaines, je commence à penser que ça ne vaudrait pas la peine, mais trois semaines vaudraient la peine.

On peut ramener un peu de normalité dans la vie des enfants. On consolide nos apprentissages, on peut voir les amis, on a une figure d’autorité autre que les parents soit l’enseignant, ça vaudrait la peine. On garde le cap, mais c’est la santé publique qui va prendre la décision finale.