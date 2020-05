VACHON, Soeur Monique



s.s.c.m.Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le samedi 9 mai 2020, à l'âge de 98 ans et 6 mois, dont 72 ans de profession religieuse, est décédée sœur Monique Vachon (Sainte-Constance) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Frédéric, Beauce, de monsieur Napoléon Vachon et de dame Alexandrine Gilbert. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Monique laisse dans le deuil sa sœur Isabelle (feu Maurice Carrier), ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Monique est allée rejoindre son frère et ses sœurs: Louis-Albert (monsieur le cardinal), Madeleine, Françoise et Rachel qui l'ont précédée dans la Maison du Père.