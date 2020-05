DROLET, Paul-Émile, F.É.C.



(Frère Christophe)Frère Paul-Émile Drolet, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, le 3 mai 2020, à l'âge de 92 ans et 5 mois. Fils d'Adolphe-W. Drolet et d'Imelda Martel, il naquit à l'Ancienne-Lorette le 2 octobre 1927. Entré chez les F.É.C. en 1945, il travailla à l'éducation des jeunes à Beauport, Loretteville, Québec, Ste-Foy et Trois-Rivières. À partir de 1980, il travailla en pastorale: en Guadeloupe (Antilles), puis à Trois-Rivières et St- Augustin-de-Desmaures (Villa des Jeunes). Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, quelques neveux, nièces et amis.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.