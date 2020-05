COVID-19 : un impact de « centaines de millions de dollars » pour la course automobile

En entrevue à l’émission du Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio, il était question cette semaine du poids des répercussions de la crise de la COVID-19 sur la course automobile.

Pour en discuter, Philippe Brasseur, rédacteur en chef du magazine et du site Pôle Position, était leur invité. Lorsque vient le temps d’aborder l’impact financier engendré par cette crise, ce spécialiste ne mâche pas ses mots. « Ce n’est pas un hasard si on voit que présentement, c’est surtout la Formule 1 et les séries Nascar aux États-Unis qui ont le plus de misère à bâtir un calendrier modifié et à s’adapter à cette situation-là parce qu’il y a de très gros enjeux de dizaines, de centaines de millions de dollars. »

Au sujet de la tenue d’un Grand Prix de Formule 1 à Montréal en 2020, M. Brasseur a confié être « très optimiste. « Je pense vraiment à 90% qu’il y aura un Grand Prix du Canada cette année-ci. Évidemment, il n’aura pas lieu pendant l’été, il aura lieu à la fin de l’été ou au début de l’automne en tous cas. »

Au cours de cette émission, Antoine et Germain ont aussi discuté du report de la réouverture des concessionnaires dans la grande région de Montréal, de la reprise de la production pour General Motors en Ontario, des rumeurs entourant le retour d’un Dakota, de la mort du designer de la Ford Mustang et de la popularité des camionnettes qui dépasse celle des voitures aux États-Unis.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Mitsubishi Outlander PHEV et les sportives de moins de 35 000 $.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont répondu aux questions du public.

