Des jeunes du primaires dans une école secondaire à Saguenay

Des élèves de 5e et 6e année du primaire ont un avant-goût de leur entrée prochaine au niveau secondaire à Saguenay.

C'était à leur tour de retrouver leur enseignant, mardi matin, mais dans de nouveaux locaux, et dans une nouvelle école.

À l'école secondaire L'Odyssée-Lafontaine de Chicoutimi, les parents qui venaient reconduire leurs enfants du primaire étaient accueillis par des employés sur le terrain de stationnement.

Avant d'entrer, les enfants faisaient la file pour respecter la distanciation de deux mètres, devaient obligatoirement se nettoyer les mains à l'entrée.

Les élèves sondés étaient heureux de retrouver leurs amis, mais quelques questions subsistaient.

«J'ai peur de me perdre, nous a confié l'une d'elles. Je suis contente de retrouver mon professeur et mon enseignante, mais on devra respecter la distanciation.»

«C'est sûr que ça va faire drôle d'être dans une grande école sans trop savoir par où passer», a dit un autre.

«Ça va nous préparer pour le secondaire 1», a renchéri une élève de 5e année.

Le matériel scolaire a été transporté de leur école régulière à leur école temporaire par les professeurs.

«J'espère que tout y sera», disait une mère, inquiète de l'absence de matériel.

«Ce sera plus facile pour mon enfant d'avoir le professeur en face, a indiqué une autre mère. Ils ont fait du travail à la maison, mais c'est plus facile de poser des questions directement au professeur!»

La rentrée des élèves de maternelle à la 4e année, lundi, a été un succès, aux yeux du syndicat de l'enseignement de Saguenay.

«L'apprentissage est facilité dans une classe de 12 élèves, a constaté la présidente du syndicat Aline Beaudoin. Ce que les enseignants ont vécu hier sert de pratique pour la prochaine rentrée.»

Le syndicat verrait d'un bon oeil le maintien de certaines mesures, et pour le reste, des ajustements pourraient être apportés.

«La distanciation sociale et les heures de récréation différentes peuvent réduire le risque de chamaillage», a noté madame Beaudoin.

Les adolescents dont les cours de conduite ont été interrompus abruptement en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19 ont maintenant l'opportunité de suivre leurs modules théoriques via une plate-forme Web.

Les quatre écoles de conduite Tecnic du Lac-Saint-Jean ont fait partie d'un projet pilote qui s'est amorcé il y a un mois pour dispenser la formation aux étudiants. « Ça fait deux mois qu'ils sont retardés ces jeunes-là », se désole la propriétaire des écoles, Josée Turcotte.

La femme d'affaires et son équipe ont pesé sur l'accélérateur pour permettre aux jeunes de s'avancer tout en évitant d'être pénalisés. «Nos clients, au Lac-Saint-Jean, ont besoin d'avoir leurs permis parce que tout à l'heure, ils vont aller à l'école à l'extérieur», dit-elle.

Par groupe de 25, les élèves apprennent dans le confort de leur foyer. Chacun est installé derrière un écran pour apprendre la matière.

Le taux de participation dépasse les espérances. « Je pourrais dire que 95% des gens veulent le service en ligne. Les jeunes trouvent ça très convivial. Ça répond aussi aux critères de la SAAQ [Société de l'assurance automobile du Québec ]», poursuit Mme Turcotte.

Selon elle, le service fait aussi le bonheur des parents. « Ils sont enchantés. Ils n'ont pas besoin de voyager. Ils ne restent pas tous à cinq minutes de l'école de conduite ».

D'autres types de formation ont aussi été développés. « On est tellement contents de la participation que nous avons aussi démarré des cohortes en ligne pour les cours de motos, de scooters et de trois roues. On en donne toute la semaine et les clients sont vraiment contents. »

En ce qui a trait à la reprise des cours pratiques, des suggestions quant aux mesures de protection qui pourraient être mises en place ont été soumises au gouvernement pour éviter la propagation du virus. Le port du masque, la désinfection constante des véhicules et l'installation de cloisons entre l'élève et le moniteur sont au nombre des solutions que les écoles de conduite proposent.