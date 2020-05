Dominique Anglade: première femme cheffe d’un PLQ à reconstruire

Dominique Anglade est la première femme à devenir cheffe du Parti libéral du Québec. Elle insiste sur le féminin du titre autant que sur le débat de fond qui doit avoir lieu au sein de son parti en pleine reconstruction.

Au lendemain de son couronnement à la tête de la formation politique alors que son rival Alexandre Cusson s’est retiré de la course à la direction, la femme de 46 ans, mère de trois enfants, issue de monde des affaires, s’entretient avec Mario Dumont.

Mario Dumont: Votre adversaire se retire le matin, en milieu d’après-midi vous devenez cheffe, ce n’est pas l’image d’une rentrée triomphale dans un congrès au leadership ...

Dominique Anglade: C’était inattendu. On est dans une période où toutes sortes de choses ne se passent pas de manière traditionnelle. On a quand même fait une course qui a duré un an. On prend le relais pour la suite des choses.

M.D.: Y a-t-eu vraiment une course? Il y a eu peu de sujets de débat. Est-ce que M. Cusson a été dans la course pour vrai?

D.A.: Les débats ont manqué dans la dernière phase de la course, on devait en avoir trois pour échanger. J’ai parcouru 30 000 km, j’ai été à la rencontre de plein de militants à travers le Québec. Un gros travail de fond a été fait, mais ce n’est que le début d’un gros travail qui doit se poursuivre.

M.D.: C’est un énorme travail de reconstruction à la suite d’une défaite difficile aux dernières élections et la course au leadership est souvent le lieu pour ce débat d’idées qui n’a pas eu lieu ...

D.A.: Un énorme travail reste à faire avec les militants. J'ai eu quelques centaines d’échanges avec les militants, hier. Je leur disais comment ça sera important d’amener des idées novatrices, que l’on soit capable de faire des débats pas faciles au sein de notre formation politique. C’est ce que je veux amener et je sens la volonté des militants de reprendre le flambeau.

Bravo @DomAnglade Nous sommes des adversaires politiques, mais le respect a toujours guidé nos échanges. P.S. Je travaille pour le premier ministre du Québec. J’avais recruté Dominique à la CAQ. La vie nous réserve bien des surprises. 🤷‍♂️ — Martin Koskinen (@MartinKoskinen) May 11, 2020

M .D. Le chef de cabinet du premier ministre François Legault, Martin Koskinen, vous a félicitée, mais a soulevé que vous étiez présidente fondatrice de la CAQ, ça ne vous met pas mal à l’aise?

D.A.: La vie est ainsi faite. Martin Koskinen est moi on se connait depuis de nombreuses années. On a fait le Parlement jeunesse ensemble comme je l’ai fait avec Pascal Bérubé et finalement on se retrouve tous en politique. Ça montre notre intérêt pour la chose publique, notre militantisme. Pour ce qui est de mon passage à la CAQ, j’ai expliqué à plusieurs reprises pourquoi j’ai quitté. Je n’ai jamais regretté mon choix. Et aujourd’hui, je suis très fière et privilégiée d’être cheffe du Parti libéral du Québec.

M.D.: Rappelez-nous quels étaient les enjeux de votre rupture avec la CAQ?

D.A.: Sur des enjeux identitaires. Aussi sur des enjeux où on ne se basait pas sur des faits pour prendre des décisions. On prenait des décisions trop improvisées et ça ne me plaisait pas dans le style de faire les choses. Ce n’est pas de cette manière que je voulais faire de la politique et j’ai quitté. Ça fait quand même huit ans.

M.D.: Comment allez-vous jouer votre rôle de chef? Il faut dire cheffe?

D.A.: Oui, cheffe. On va s’habituer. Je vais avoir un esprit très constructif avec des idées que l’on veut mettre de l’avant, c’est notre rôle d’opposition officielle.