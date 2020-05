iA Groupe financier: le grand patron Denis Ricard empoche 5,67M$

À sa première année complète comme grand patron d’iA Groupe financier, Denis Ricard a touché une rémunération globale de 5,67 M$, soit 3 M$ de plus qu’Yvon Charest à sa dernière année de contrat. Les six plus hauts dirigeants de l’assureur de Québec se sont partagé 14,9 M$.

C’est ce qu’on retrouve dans les états financiers d’Industrielle Alliance sur son site internet. Rappelons que M. Ricard avait commencé officiellement ses nouvelles fonctions en septembre 2018. Sa rémunération représente le plus haut montant octroyé à un président de l’organisation.

Quant à M. Charest, qui a occupé le poste de président et chef de la direction durant 18 ans, il est parti en janvier 2019 avec un salaire de 2,61 M$.

La rémunération de M. Ricard comprend son salaire de base (842 960$), des attributions fondées sur des actions (252 893$) et des options (492 600$), ainsi que son régime d’intéressement annuel (947 858$).

C’est la valeur de son régime de retraite qui a fait gonfler les chiffres. Elle est passée entre 2018 et 2019 de 1,38 M$ à 3,14 M$.

Précisons que, pour l’année 2018, M. Charest, de son côté, n’avait pas reçu d’argent pour son régime de retraite, car il avait atteint la limite fixée à 70% de la moyenne des salaires et des bonis.

La direction d’iA Groupe financier explique dans un courriel au Journal offrir un régime de retraite dont la rente est calculée sur la base de 2% de la moyenne des salaires et des bonis de performance des cinq meilleures années, multipliée par le nombre d’années de service.

«Comme M. Ricard est au sein d’iA Groupe financier depuis très longtemps, l’impact financier de l’augmentation salariale sur le fonds de pension est appréciable», répond le porte-parole Pierre Picard.

En 2018, les sept plus hauts dirigeants chez Industrielle Alliance, dont deux ont pris leur retraite, s’étaient partagé 15,5 M$. En 2019, le vice-président directeur et adjoint du président, Normand Pépin, est parti à la retraite.

La semaine dernière, iA Groupe financier a tenu un vote consultatif sur la rémunération de sa haute direction lors de son assemblée annuelle des actionnaires. La résolution consultative sur l’approche de la société concernant la rémunération a été approuvée par 92,10% des actionnaires.

Parmi les autres dirigeants les mieux rémunérés, le vice-président directeur, chef des finances et actuaire en chef, Jacques Potvin, et le vice-président directeur, gestion de patrimoine, Carl Mustos, ont touché respectivement 2,95 M$ et 1,72 M$.

«Notre approche en matière de rémunération de la haute direction est résolument axée sur la performance et les impératifs concurrentiels. Il est important pour nous de maintenir une rémunération qui soit à la fois attrayante, pondérée et réfléchie», conclut M. Picard.