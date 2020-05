La journée internationale de l’infirmière, célébrée à travers le monde le 12 mai, rappelle l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale (12 mai 1820). Chez nous, l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec, qui regroupe plus de 28 000 membres, a célébré la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires sous le thème «Avec vous jusqu’au bout» le 5 mai dernier.

Nomination

Photo courtoisie

Serge Ferland, président du conseil d’administration de la Société du Centre des congrès de Québec, et le président-directeur général, Pierre-Michel Bouchard, ont accueilli récemment Anja Okuka (photo) à titre de nouvelle administratrice. Mme Okuka est présidente et copropriétaire du Café Okuz inc. et directrice du développement des affaires du Café Castelo. Elle a remporté le titre de Jeune personnalité d’affaires 2018 ainsi que le prix Coup de cœur Banque Nationale à l’occasion du 27e Gala Jeune personnalité d’affaires Banque Nationale, organisé par la Jeune Chambre de commerce de Québec. Le Conseil des ministres a aussi renouvelé le mandat de Sophie Gauthier, avocate associée chez Verdon Samson Lemieux Armanda, avocats, s.e.n.c.r.l. Louis St-Hilaire quitte le poste qu’il occupait sur le CA depuis 2015.

À la ville de Montréal

Photo courtoisie, Archives de la ville de Montréal

Le 12 mai 1970. À Amsterdam, le CIO annonce que Montréal sera l'hôte des Jeux de la XXIe Olympiade, devant être tenus du 17 juillet au 1er août 1976. Les Jeux olympiques allaient être tenus pour la toute première fois dans une ville canadienne. Sur la photo, le maire de Montréal, Jean Drapeau, s’adressant à la presse à la suite de l’obtention des Jeux olympiques. À sa gauche, en retrait, le président du Comité international olympique, Avery Brundage.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mike Weir (photo), golfeur canadien gaucher de la PGA qui a remporté le Tournoi des Maîtres en 2003, 50 ans... Christiane Vallée Blanchet, directrice de comptes principale chez Lussier Dale Parizeau (Assurance des entreprises)... Emily VanCamp, actrice canadienne (Vengeance), 34 ans... Wilfred LeBouthillier, chanteur (Star Académie), 42 ans... Jim Furyk, golfeur américain, 50 ans... Paul Arcand, animateur radio (98,5 FM), 60 ans... Louise Portal, comédienne, actrice et chanteuse, 70 ans... Gérald Boucher, jeune retraité (Passe-partout Services & Bonne chère), 72 ans... Micheline Lanctôt, actrice et réalisatrice, 73 ans... Michel Fugain, compositeur et interprète, 78 ans... Felipe Alou, gérant des Expos de Montréal de 1992 à 2001, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 mai 2019. Anatoli Ionov (photo), 79 ans, hockeyeur sur glace soviétique, puis russe, champion aux Jeux olympiques d'hiver de 1968... 2016. Denis Hardy, 80 ans, député libéral provincial de Terrebonne de 1965 à 1966 et de 1970 à 1976... 2015. John Slater, 63 ans, homme politique canadien... 2014. Ralph Peduto, 72 ans, acteur et dramaturge américain... 2013. Kenneth Battelle, 86 ans, coiffeur de Jackie Kennedy et de Marilyn Monroe... 2012. Eddy Paape, 91 ans, auteur et dessinateur de bande dessinée belge... 2011. Adrien Gagnon, 87 ans, homme d’affaires et ancien culturiste... 2010. Charlie Francis, 61 ans, ancien entraîneur controversé du sprinter canadien Ben Johnson... 2006. Guy Frenette, 62 ans, prêtre, animateur d’émissions religieuses à la radio et à la télévision... 2005. Eddie Barclay, 84 ans, producteur français... 2001. Perry Como, 88 ans, crooner américain.